French News: N. Zhuravlev: Le développement des soins de santé, l’éducation et le soutien aux familles avec enfants sont nos objectifs stratégiques communs

Le sénateur participe au troisième forum régional sur l’innovation sociale.

Nikolai Zhuravlev Nikolai Zhuravlev, représentant de l’organe exécutif de la région de Kostroma, premier vice-président du Comité du Conseil de la Fédération sur le budget et les marchés financiers, représentant de l’organe exécutif de la région de Kostroma, a commenté le thème principal du troisième Forum régional de l’innovation, intitulé «Le rôle des projets nationaux dans la percée des sphères sociales» .

Le forum est une bonne plateforme pour la présentation efficace d’innovations sociales.

“Le forum est une bonne plate-forme pour la présentation efficace d’innovations dans le domaine social, l’échange d’expériences entre les sujets de la Fédération de Russie, le développement d’initiatives visant à améliorer la législation en termes de réglementation des activités d’organisations à but non lucratif et de soutien à l’entrepreneuriat social”, a déclaré le sénateur.

Selon le parlementaire, des projets nationaux impliquant le développement d’infrastructures sociales contribueront à améliorer la qualité de la vie de la population dans chaque région. «Développement des soins de santé, éducation, soutien aux familles avec enfants sont nos objectifs stratégiques communs, dont l’efficacité dépend non seulement des autorités fédérales et régionales, mais également de la participation des entreprises dans le cadre de partenariats public-privé, d’initiatives citoyennes, du développement et de la mise en œuvre de technologies modernes de pointe. “, – a ajouté Nikolay Zhuravlev. Des représentants d’organismes gouvernementaux fédéraux et régionaux, d’entreprises et d’organisations à but non lucratif à vocation sociale ations, experts et communautés scientifiques.

