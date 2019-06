French News: Ne pas saper la réserve parlementaire

Source: Die Linke “La clause parlementaire ne doit pas être érodée. Tobias Pflüger, porte-parole du groupe DIE LINKE à la défense, a déclaré à propos des récents reportages dans les médias selon lesquels Annegret Kramp-Karrenbauer proposait que la réserve parlementaire dans les opérations de la Bundeswehr au sein de l’UE soit “accommodante” Sortez Macron. Pflüger poursuit: “Le règlement actuel est le moins qui reste à faire. DIE LINKE n’acceptera jamais que le Bundestag ne soit plus en mesure de décider des missions de l’UE. J’appelle le chef de la CDU à mettre fin immédiatement aux attaques sur la réserve parlementaire. Nous rejetons catégoriquement toute tentative visant à saper la réserve parlementaire. Mme Kramp-Karrenbauer est manifestement également incompétente en matière de politique militaire de l’UE et agit par négligence. La proposition de saper la réserve parlementaire, après l’impulsion pour un porte-avions franco-allemand, est la prochaine idée bizarre de la politique militaire européenne de Kramp-Karrenbauer. “

