Olga Timofeyeva et Timofeyeva Olga Olgaidov, représentante de l’organe législatif (représentant) de la ville de Sébastopol, ont commenté sa participation à ces événements: «L’utilisation des technologies numériques dans les réalités d’aujourd’hui est de plus en plus active». Olga Timofeeva a noté que beaucoup de travail est en cours dans notre pays pour mettre en œuvre les tâches définies dans ce domaine. La sénatrice a notamment souligné le rôle joué par le ministère de l’Économie numérique de la Fédération de Russie, qui estime que les parlementaires accordent une attention particulière au soutien législatif apporté au processus de numérisation. À cet égard, Olga Timofeeva a attiré l’attention sur la nécessité de développer davantage le cadre réglementaire pour l’introduction de nouvelles technologies.

