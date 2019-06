French News: Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, 70 millions de personnes sont en fuite – le déplacement des Allemands vers la plus grande migration forcée du monde

Source: CDU-CSU

20/06/2019

Traitement des effets à long terme commencé seulement

Le 20 juin, jour de la Journée mondiale des réfugiés des Nations Unies, a lieu la Journée nationale de commémoration des victimes de la fuite et de l’expulsion. Eckhard Pols, président du groupe de personnes déplacées Aussiedler et des minorités allemandes du groupe parlementaire CDU / CSU au Bundestag, explique:

“Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, selon l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, plus de 70 millions de personnes ont été déplacées ou déplacées à travers le monde. Parmi eux, 6,6 millions de personnes qui ont dû quitter leur pays d’origine à cause de la guerre en Syrie constituent le groupe le plus important en nombre.

Ce triste enregistrement illustre la dimension et les conséquences de l’expulsion des Allemands à la fin de la dernière guerre mondiale: avec 14 millions de personnes touchées, il s’agit toujours de la plus grande migration forcée au monde. Des centaines de milliers de personnes ont été tuées, blessées physiquement et mentalement. Le traitement des conséquences à long terme pour la génération d’enfants et de petits-enfants de guerre ne fait que commencer.

La commémoration d’aujourd’hui des victimes de la fuite et de l’expulsion n’est pas une adulation traditionnelle, mais une signification sociale générale, en particulier pour le traitement de ce chapitre difficile de notre histoire nationale. La faction CDU / CSU du Bundestag allemand continue de faire campagne pour la réconciliation des Allemands avec leur passé et leurs voisins de l’Est. “

