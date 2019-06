French News: S. Leonov: Le projet “Collier de perles de la Russie sacrée” est une grande opportunité pour le développement du tourisme des jeunes

Source: Russie – Conseil de la fédération

Le sénateur a pris part à la discussion d’un projet international sur le développement du tourisme culturel et éducatif des jeunes.

Membre de la Commission de la politique sociale du Conseil de la fédération, représentant de l’autorité législative (représentante) de la région de Smolensk, Sergey LeonovSergey Dmitrievitch, représentant de l’autorité législative (représentante) de la région de Smolensk, a pris part à la discussion sur le projet international de développement du tourisme culturel et éducatif des jeunes “Perle de la Russie sacrée” . L’événement s’est déroulé dans le diocèse de Smolensk sous la direction du métropolite de Smolensk et de Dorogobuzh Isidor.

Voir aussi

Le projet est mis en œuvre avec le soutien de la Fondation présidentielle pour les subventions et vise à élargir la coopération entre les éparchies de Smolensk, Novgorod et Pskov de l’Église orthodoxe russe, les églises de Vitebsk, de Mogilyov et de Polotsk de l’Église orthodoxe biélorusse, les universités des régions frontalières de la Fédération de Russie et la République de Biélorussie Le tourisme des jeunes.Sergey Leonov a salué le travail de l’équipe du projet touristique “Collier de perles de la Russie sacrée” et a promis de contribuer Je souhaite que davantage de personnes soient informées de ce projet, qui aura alors l’opportunité de participer lui-même. “C’est un pas en avant dans le développement de la coopération entre les régions frontalières de la Fédération de Russie et de la République de Biélorussie, c’est le développement du tourisme intérieur en général”, a déclaré le sénateur.

Les touristes pourront visiter des régions riches en patrimoine spirituel et y adhérer.

Selon Sergey Leonov, le projet est associé non seulement à des attractions touristiques familières aux Russes et aux Biélorusses, mais comporte également une mission de pèlerinage. Je suis heureux que le développement du projet concerne exactement les jeunes, les étudiants, pleins d’ambitions, d’idées inhabituelles, qui ont une perspective nouvelle sur beaucoup de choses. J’espère qu’avec le temps, le “collier de perles” deviendra un itinéraire touristique non moins célèbre et populaire que le “célèbre anneau d’or”, a expliqué le parlementaire.

MIL OSI