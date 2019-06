French News: Solidarité avec les personnes dans le besoin à la Journée mondiale des réfugiés

Source: CDU-CSU

20/06/2019

Le nombre de réfugiés continue d’augmenter dans le monde entier, affectant 70,8 millions de personnes

Le nombre de réfugiés dans le monde a de nouveau atteint un niveau record, comme l’a annoncé aujourd’hui l’agence des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, à l’occasion de la Journée mondiale des réfugiés. Le président du groupe de travail sur les droits de l’homme et l’aide humanitaire du groupe parlementaire CDU / CSU, Michael Brand, explique:

“L’année dernière, le nombre de personnes fuyant des conflits dévastateurs, des guerres et des persécutions, la pauvreté et les conséquences des catastrophes climatiques a augmenté de 2,3 millions supplémentaires. Selon le HCR, plus de 70 millions de réfugiés et de personnes déplacées ont dû quitter leur domicile. Leur nombre a doublé au cours des dix dernières années. Il s’agit toujours de personnes – du destin de l’individu, jamais de chiffres.

Personne ne quitte sa terre natale et risque sa vie sur des voies d’évacuation dangereuses sans aucune raison impérieuse. 80% des réfugiés séjournent dans un État voisin de leur pays d’origine. 41,4 millions sont des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, ce qui représente une nette majorité.

Dans tous les pays du monde, plus de personnes ont fui que de Syrie, où une guerre dévastatrice fait rage depuis huit ans. Au total, 13 millions de Syriens, dont 6,2 millions dans leur propre pays, sont en fuite. En Éthiopie, le nombre de personnes déplacées à l’intérieur de leur pays augmente en raison de la situation précaire en matière de sécurité, ainsi qu’au Nigéria. 1,5 million de personnes ont fui le Venezuela pour se rendre dans les pays voisins, la Colombie et le Pérou, en raison de la famine et de la pauvreté dues à la crise politique et économique dans leur pays.

Les causes de la fuite doivent être analysées plus honnêtement et combattues plus systématiquement. Il existe de bonnes chances de faire une différence si les causes de la pauvreté, de la faim, du manque de perspectives et de l’évasion sont ciblées. Cela exige les plus grands efforts de la communauté internationale.

En 2018, les dépenses ordinaires d’aide humanitaire allemande ont augmenté de 294 millions d’euros pour atteindre environ 1,5 milliard d’euros. Pour 2019, 1,58 milliard d’euros sont encore disponibles. Pour l’aide humanitaire en Syrie et les mesures axées sur le développement dans les pays voisins, le gouvernement fédéral a promis 1,44 milliard d’euros en avril 2019 lors de la Conférence des donateurs de Bruxelles. En conséquence, l’Allemagne, en tant que deuxième donateur international, s’acquitte de ses obligations humanitaires et assure une plus grande stabilité dans la région.

Les personnes dans le besoin ont besoin d’une aide immédiate pour survivre, mais aussi de perspectives à long terme dans leur pays d’origine. C’est pourquoi les mesures prises pour faire face à la crise des réfugiés constituent une priorité absolue pour la politique de développement allemande. Fondée en 2014 au sein du ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement, l’initiative spéciale “Combattre les causes des réfugiés – réintégrer les réfugiés” adopte une approche ciblée des problèmes actuels.

Malgré tout, la priorité reste d’intensifier les efforts de la communauté internationale pour résoudre les conflits mondiaux. “

