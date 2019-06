French News: “Tribute” en l’honneur de Charly Lamm: les compagnons rappellent le chef d’équipe légendaire.

Source: BMW Group Nürburgring. Jeudi avant la course de 24 heures sur le Nürburgring (GER), BMW Motorsport a rendu hommage au chef de l’équipe Schnitzer, Charly Lamm, décédé au début de l’année. Dans le cadre d’un événement “hommage”, Jens Marquardt, directeur de BMW Group Motorsport, et beaucoup de ses 50 ans de compagnie, ont rappelé à l’homme du sport automobile, Charly Lamm, et ses nombreux succès en course dans le monde. La course de 24 heures au Nürburgring avait à elle seule remporté cinq fois Schnitzer Motorsport sous la direction de Charly Lamm.

Marquardt a dirigé l’événement “Tribute” de la BMW M Motorsport Hospitality au Nürburgring, auquel ont assisté de nombreux invités de marque, y compris de nombreux pilotes d’usine BMW actuels et anciens, ainsi que des concurrents de différentes séries de courses. “La nouvelle de la mort de Charly Lamm plus tôt cette année a été un choc. Bien sûr, d’abord et avant tout pour sa famille et ses amis – mais aussi pour tout le monde du sport automobile “, a déclaré Marquardt. “Charly est l’un des plus grands au monde depuis des décennies. La sympathie internationale incroyablement grande qui a suivi sa mort l’a prouvé de manière impressionnante. Aujourd’hui, nous sommes ici pour rendre hommage au formidable chef d’équipe, Charly Lamm, avec ses innombrables succès et en même temps à une personne tout aussi géniale. “

Lors de la manifestation, les anciens directeurs de BMW Motorsport, Mario Theissen et Gerhard Berger (1er président d’ITR eV), Jochen Neerpasch (premier directeur général de BMW Motorsport GmbH), Olaf Manthey (chef d’équipe et ancien pilote BMW) et l’actuel pilote d’usine BMW, Augusto Farfus, ont parlé (BRA) et Bruno Spengler (CAN) à propos de leurs expériences communes avec Charly Lamm.

Plus de votes de l’événement “Tribute”.

Mario Theissen: “Charly était le meilleur homme que j’ai rencontré en sport automobile. Et il était le plus respecté. C’est unique. La particularité était qu’il pensait à chaque détail. En fin de compte, il a été capable de gérer les difficultés mieux que la concurrence. Il l’a fait aussi bien que personne d’autre. “

Jochen Neerpasch: “La compétition était le but de Charly. Vous pouvez l’appeler n’importe quand, il adorait la précision. Il était un grand fan de sport automobile – et pendant de nombreuses décennies le cœur et le cerveau de Schnitzer. “

Gerhard Berger: “J’ai eu mon meilleur temps en tant que pilote de course avec Charly et Schnitzer. Je n’ai jamais rencontré quelqu’un dans le sport automobile qui, malgré tous les succès remportés, reste aussi bon que Charly. Son charisme était unique. C’était un très bon ami. Je ne l’oublierai jamais. “

Augusto Farfus: “Je n’oublierai jamais la capacité de Charly à donner sa passion sans le demander. Sa passion pour le sport automobile et l’intensité avec laquelle il l’a pratiqué étaient uniques. Charly n’a jamais freiné son énergie, mais était toujours prêt à aider et à écouter. J’ai tellement appris de lui et il me fait peur. “

Bruno Spengler: “Charly n’a jamais compté les heures – et a tout donné du matin au soir. Il a motivé tout le monde autour de lui. Charly m’a donné des ailes et nous a conduit au titre DTM 2012. “

Olaf Manthey: “Nous étions amis et concurrents en même temps. Charly et Schnitzer ont toujours été respectueux et sportifs envers les autres équipes. Lorsque j’ai fondé mon entreprise, mon objectif était d’avoir le même succès que l’équipe Schnitzer. Il m’a toujours inspiré. Personne ne peut le joindre. Tu te souviendras longtemps de Charly en sport automobile. “

Charly Lamm dans Portrait.Das Charly Lamb suivrait ses demi-frères aînés, Josef et Herbert Schnitzer, une fois dans le sport automobile, l’avait été de bonne heure. BMW et Schnitzer Motorsport ont déjà formé une alliance fructueuse sur le circuit depuis les années 1960. Rapidement, Lamm avait trouvé sa place dans l’équipe et s’était repris. Animé par la passion, la minutie et le désir de connaître le monde. “Notre maison Freilassing n’est pas la plaque tournante du monde du sport automobile”, a-t-il déclaré un jour. Il a toujours aimé vivre et travailler ici. “Mais je me suis vite rendu compte qu’avec mon équipe de course, j’aurais l’occasion de sortir et d’élargir mes horizons. Cette perspective m’a énormément excité et a déterminé mon rythme de vie depuis ma jeunesse. Lorsque nous avons conduit plus tard en Amérique ou en Asie, je traînais souvent avec mon sac à dos pendant une semaine et me promenais. C’était un vrai privilège. “

Les temps au tour et le travail de préparation avaient déjà déterminé le rythme de la vie de Lamm en tant qu’étudiant. “Ils ne me voyaient pas souvent au lycée vendredi et lundi”, a-t-il déclaré. Même à l’adolescence, Lamm a effectué une tournée avec l’équipe Schnitzer sur les pistes de course du monde. Il a grandi avec ses devoirs. Il a d’abord été l’apprenti diligent, puis le chef d’équipe et le décideur suprême.

La liste des succès de Schnitzer Motorsport sous la direction de Charly Lamm est longue. Et il resta toujours fidèle à BMW: Lamm célébrait ses victoires avec des voitures de course ou des moteurs munichois. Dans les années 1980, Schnitzer est devenu l’équipe dominante du sport automobile. Avec la BMW M3, Lamm a mené l’équipe à de nouveaux succès. “Nous étions l’Invincible”, a-t-il décrit ces années. Remporter le Championnat du monde de voitures de tourisme, succès du Championnat européen de voitures de tourisme, DTM Triumph, titres en Italie, Grande-Bretagne et Asie, victoire finale du Championnat de voitures de tourisme: Lorsque Schnitzer a concouru, il y avait des trophées. “Nous avons couru, la BMW M3 était incroyable. Tout était juste comme il faut. “

Mais la “race de nos vies”, comme Lamm l’a décrit plus tard rétrospectivement, n’était pas encore connue. En 1999, BMW et l’équipe Schnitzer ont remporté les légendaires 24 heures du Mans (FRA) avec la BMW V12 LMR. BMW Motorsport a remporté 19 fois la légendaire course de 24 heures du Nürburgring Nordschleife. Pour la cinquième fois depuis 1989, 1991, 2004 et 2005, Schnitzer a remporté le concours de “Green Hell” out. En 2012, Lamm et Schnitzer ont triomphé dans le retour du BMW Motorsport au DTM après 20 ans. Bruno Spengler (CAN), l’équipe et BMW ont remporté tous les titres.

À la fin de 2018, Lamm avait fait ses adieux à la grande scène après plus de 40 ans de course. Modeste, comme à son style, mais avec un coup final: en novembre 2018, il gagne avec Augusto Farfus au volant de la BMW M6 GT3 la Coupe du Monde FIA ​​GT à Macao (CHN). C’était la dernière course de Lamm en tant que chef d’équipe, sa dernière course de tous les temps.

