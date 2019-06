French News: Université résume la saison sportive

Source: Université d’État de Saint-Pétersbourg en russe

Svetlana Namozova, directrice du département des activités sportives de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, a remercié les étudiants pour leur participation aux compétitions organisées tout au long de l’année à l’université: les championnats universitaires, le relais d’athlétisme à la mémoire de VV Vasilkovsky, les rencontres de matches avec le personnel du SPbU et bien d’autres. Le festival sportif a ouvert la cérémonie solennelle d’attribution des prix aux lauréats et aux lauréats de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg aux championnats universitaires d’aviron et d’alpinisme , Basket-ball, volley-ball, tennis de table, natation, escalade, sports de danse, le rugby et le football. Cette année, les tournois se sont déroulés non seulement parmi les étudiants universitaires: des compétitions ont été organisées séparément, auxquelles pourraient participer des étudiants d’autres universités et des diplômés des écoles primaires. Le nombre total d’athlètes s’élève à 598 personnes, dont 41 champions de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg.Les dirigeants et les participants à la célébration ont rappelé la lutte passionnante et intense des équipes de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg et de l’Université d’État de Moscou pour la Challenge Cup – 2019 en rugby et natation et deux rencontres entre le personnel et les étudiants de l’Université a eu lieu cette année. Natalia Gustoeva, spécialiste du travail pédagogique et méthodique, et Vladislav Finochenko, entraîneur de l’équipe de natation universitaire, ont montré le meilleur résultat au relais de natation parmi les employés de l’université et parmi les étudiants, les premiers à terminer ont été Sofia Andreeva et Daniil Bolshakov. Le match de football s’est déroulé dans une lutte acharnée, une équipe d’employés du SPSU ayant remporté la victoire avec un score de 9: 6. Deux fois au cours de l’année scolaire, l’Université respecte les normes de l’entraînement physique dans le cadre du programme «Prêt pour le travail et la défense». L’universanta a participé aux tests suivants, un tiers d’entre eux sont devenus propriétaires de la médaille d’or du GTO, récompensant non seulement les exploits sportifs, mais également l’assistance et la participation active à l’organisation d’événements sportifs dans les nominations: Juge public, Bénévole , Entraîneur adjoint, Voice of Competition, Sharp Lens, Stylo d’or de compétition, Patron de l’année et Pour le développement du sport à l’Université d’État de Saint-Pétersbourg.En général, à la fin du festival sportif, les participants prennent une photo générale aux Twelve Stakes. EGY et le lancement dans les ballons du ciel. Mais cette fois, Margarita Tsepelevich, étudiante en biologie à l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, a pris l’initiative d’abandonner cette tradition néfaste pour l’environnement. Lorsque l’hélium s’évapore de la coque en latex, les balles tombent au sol ou dans l’eau, et les animaux les prennent souvent pour se nourrir et les mangent. «Aujourd’hui, beaucoup de gens comprennent l’essence des problèmes environnementaux existants, mais ils croient qu’ils ne les concernent pas personnellement. À mon avis, tout le monde devrait être responsable de ce qui se passe autour de nous, en particulier de la libération de ballons qui tuent des animaux sauvages. Cela ne me laisse pas indifférent quant aux dommages qu’il peut causer », a commenté Margarita. Des athlètes de l’Université, des employés du département de gestion des sports de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg et des invités ont pleinement soutenu la proposition de l’étudiant.

