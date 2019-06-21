В. Круглый: На конференции Ассоциации детских больниц России обсуждаются лучшие региональные практики

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в 19-й ежегодной Всероссийской конференции, открывшейся в Магасе

Член Комитета СФ по​ социальной политике Владимир Круглый КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области принял участие в 19-й ежегодной Всероссийской конференции Ассоциации детских больниц России. Мероприятие открылось в столице Республики Ингушетия — Магасе.

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Сенатор отметил, что общественная некоммерческая организация Ассоциация детских больниц России призвана координировать специализированную стационарную медицинскую помощь, способствовать внедрению современных методов работы в детских больничных учреждениях.

«Конференция — знаковое и очень важное событие. Это лучшая площадка для обмена достижениями детского здравоохранения в России», — сказал Владимир Круглый.

По его словам, конференция имеет несколько целей. «Во‑первых, сверить часы и озвучить цифры по состоянию детских больниц. Во‑вторых, — обсудить общие для всех проблемы, такие как организация паллиативной помощи, управление качеством, снижение младенческой и детской смертности. Третья цель — представить лучшие региональные практики».

Особый федеральный проект, посвященный детскому здравоохранению, нацелен на создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям

Как отметил парламентарий, в ходе мероприятия обсуждается тема реализации национальных проектов, которые дают возможность регионам выровнять свои показатели, улучшить ситуацию в здравоохранении.

«Особый федеральный проект, посвященный детскому здравоохранению, нацелен на создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям. Он предусматривает модернизацию в течение трех лет всех детских поликлиник и детских отделений больниц, а также повышение квалификации медработников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии», — сообщил Владимир Круглый.

Сенатор подчеркнул, что результатом этой работы станет повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи детям на всех этапах ее оказания.

В конференции приняли участие глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, ЕвкуровЮнус-Бек БаматгиреевичГлава Республики Ингушетия министр здравоохранения региона Зарема Льянова, руководители областных, краевых, республиканских, окружных детских медучреждений из 40 субъектов Федерации.

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