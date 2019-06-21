В. Павленко: Архангельская область демонстрирует высокий уровень самоорганизации населения

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в прошедшем в Архангельске форуме «Сообщество».

Член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от исполнительного органа государственной власти Архангельской области Виктор Павленко, ПавленкоВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Архангельской области который также занимает пост председателя Центральной контрольно-ревизионной комиссии Всероссийского Совета местного самоуправления и Ревизионной комиссии Национальной ассоциации развития МСУ, принял участие в прошедшем в Архангельске форуме «Сообщество».

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Мероприятие организованное Общественной палатой РФ посвящено теме самоорганизации граждан и общественному самоуправлению. Главная цель форума — обсуждение механизмов поддержки участия граждан в решении вопросов местного значения на региональном и муниципальном уровне, а также законодательное обеспечение этого процесса.

«Население Архангельской области демонстрирует высокий уровень самоорганизованности, гражданского сознания и патриотизма, когда речь идет об актуальных проблемах развития региона, сохранения его уникальной природы, исторических и культурных традиций», — сказал сенатор.

Особый характер отношения жителей региона к своей малой родине имеет мощный потенциал

По его мнению, особый характер отношения жителей региона к своей малой родине имеет мощный потенциал, который необходимо использовать для вовлечения населения, представителей муниципалитетов в процесс реализации национальных проектов.

«Местное самоуправление это уровень власти, который максимально близок к людям, к их реальным заботам. Диалог и стремление получить обратную связь должны быть приоритетом в нашей общей работе», – отметил Виктор Павленко.

По словам сенатора, важно использовать позитивный опыт поддержки инициатив граждан, развития территориального общественного самоуправления, который накоплен в Архангельской области, для повышения эффективности взаимодействия органов власти и жителей.

«В регионе сейчас действует более тысячи ста территориальных общественных самоуправлений (ТОС). Это действенный инструмент повышения гражданской активности населения и решения социально значимых проблем на местах», — отметил представитель Архангельской области в верхней палате парламента.

«Опыт Поморья, особенно в части механизмов поддержки территориального общественного самоуправления на муниципальном уровне активно востребован в других субъектах федерации. При этом одним из ключевых критериев успешности ТОС является уровень поддержки со стороны органов муниципальной и государственной власти».

Как отметил Виктор Павленко, Всероссийским Советом местного самоуправления были внесены, а Комитетом СФ по федеральному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера поддержаны законодательные инициативы, направленные на обеспечение доступности института ТОС для населения. Так, принят закон, который решил проблему включения расположенных на межпоселенческой территории населенных пунктов в состав территории, на которой может осуществляться ТОС. Кроме того, сохранен действующий порядок распределения субсидий для муниципалитетов по программе благоустройства дворовых территорий. Планируется, что она будет продлена на 2020–21 годы.

«На необходимость поддержки гражданской активности на местах, в муниципалитетах, которая даст возможность жителям принимать участие в решении повседневных вопросов, определяющих качество жизни, неоднократно указывал Президент России. За последние пять лет на эти цели было направлено более одной целой трех десятых миллиарда рублей, реализовано более тысячи пятисот проектов. Программа предоставления грантов будет продолжена, средства на софинансирование предусмотрены в федеральном бюджете», — подчеркнул Виктор Павленко.

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