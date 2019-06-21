Source: Russia – Council of the Federation

В преддверии проведения Дней Красноярского края в Совете Федерации сенатор рассказал о регионе.

Член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Красноярского края Валерий Семенов СеменовВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Красноярского края напомнил, что Красноярский край был образован 7 декабря 1934 года. Это второй по площади субъект Российской Федерации, расположенный в бассейне реки Енисей и занимающий площадь 2,34 млн кв. км, а это практически 14 проц. территории страны.

Сенатор отметил, что протяженность Красноярского края от севера до горных районов Южной Сибири составляет порядка 3000 км, что делает регион единственным субъектом России, простирающимся с севера до юга: на его территории в окрестностях озера Виви в Эвенкии расположен географический центр Российской Федерации. В 2007 году в результате референдума в состав края вошли два автономных округа — Эвенкийский и Таймырский (Долгано-Ненецкий), которые были преобразованы в муниципальные районы с особым статусом. Численность населения Красноярского края в настоящее время составляет порядка 2,9 млн человек.

«Красноярский край обладает очень мощным экономическим потенциалом и является одним из наиболее развитых регионов России, потому, — сказал Валерий Семенов. Наш край отражает в себе специфику всех регионов нашей страны».

«Среди восьмидесяти пяти субъектов Российской Федерации край занимает девятое место по объему валового регионального продукта (ВРП) и входит в десятку регионов, формирующих более половины суммарного ВРП России», — отметил сенатор.

Красноярский край является одним из наиболее развитых регионов России

По его словам, Красноярский край — один из лидеров в ряду российских регионов по уровню инвестиционной активности.

«Среди отраслей экономики, в которые инвестируются средства, первое место занимает добыча топливно-энергетических полезных ископаемых, на втором — металлургическое производство. Благодаря федеральной и региональной поддержке успешно развиваются отрасли агропромышленного комплекса, что выводит край в лидеры по урожайности и животноводству среди регионов Сибирского федерального округа», — отметил Валерий Семенов.

Он также сообщил, что на территории края располагаются предприятия космической, атомной, радиоэлектронной промышленности. «Машиностроительные предприятия Красноярского края производят продукцию как гражданского, так и оборонного назначения».

«Мощный импульс инвестиционной деятельности и перспективы экономическому развитию дало создание межрегионального кластера, одобренное Президентом и Правительством Российской Федерации, комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь», объединившего три региона: Красноярский край, Республики Хакасия и Тыва», — сказал представитель региона в Совете Федерации.

Касаясь предстоящих Дней Красноярского края в Совете Федерации, по словам Валерия Семенова, планируется участие делегации региона в работе отраслевых комитетов верхней палаты парламента.

«Так в рамках Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам планируется рассмотрение вопроса компенсации выпадающих доходов краевого бюджета в связи с изменениями федерального законодательства, в частности затрат Красноярского края на увеличение МРОТ с учетом реализации постановления Конституционного Суда РФ, а также решение иных вопросов в рамках системы межбюджетных отношений», — проинформировал сенатор.

«На заседании Комитета СФ по экономической политике планируется детальное обсуждение вопросов реализации комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь», а также программы развития Нижнего Приангарья, в рамках которой были построены Богучанская ГЭС и Богучанский алюминиевый завод. На рассмотрение будет вынесен второй этап реализации этого мастшабного инвестпроекта, связанного со строительством моста в районе Высокогорска и железной дороги Кызыл-Курагино, которые дадут новый формат развития транспортной инфраструктуры региона», — отметил законодатель.

По его словам, в ходе работы Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представителями региона будет поднята тема формирования концепции развития севера Красноярского края, создания института Севера и Арктики, как опорной федеральной площадки. «Надеемся на поддержку членов Совета Федерации в части развития Арктической зоны Красноярского края поскольку наличие уже разведанных полезных ископаемых наглядно демонстрирует, что инвестиционные проекты в Арктике существенным образом окажут положительное влияние на экономику не только одного региона, но и России в целом».

«Также, — продолжил сенатор, — планируется рассмотрение вопроса обеспечения транспортной доступности в северных территориях края, в частности, развития малой авиации, речного транспорта, морских портов. Это позволит использовать ресурсы не только для регулярного перемещения жителей, но и принесет положительный эффект развитию туризма в регионе».

В этой связи Валерий Семенов особо отметил заключенное между ПАО «Аэрофлот» и Красноярским краем в этом году соглашение о создании хаба, что позволит аэропорту «Емельяново» стать вторым базовым аэропортом Аэрофлота в стране.

«Помимо вышеобозначенных тем, на заседаниях профильных комитетов СФ Красноярский край планирует получить поддержку в таких общефедеральных вопросах, как повышение доступности услуг в сфере образования и культуры, социальной политики и здравоохранения, что является актуальным не только для нашего региона, но и для всех субъектов Федерации», — сказал сенатор.

«Считаю знаковым, что такое масштабное событие, как Дни Красноярского края в Совете Федерации, пройдет в год его 85-летнего юбилея. Надеюсь, что в результате проведенных мероприятий будут решены наиболее актуальные вопросы социально-экономического развития региона», — заключил Валерий Семенов.

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