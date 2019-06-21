Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел встречу с председателем Комитета Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам по правовым вопросам.

Заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Карлин КарлинАлександр Богдановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Алтайского края провел встречу с председателем Комитета Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам по правовым вопросам Ле Тхи Нга.

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Сенатор отметил, что руководство Российской Федерации неоднократно выражало принципиальную позицию на развитие дружественных связей с Вьетнамом.

По словам Александра Карлина, 2019 год богат знаменательными датами совместной истории. «В эти дни отмечается 25-летие основополагающего международно-правового акта, который определяет взаимодействие двух государств в современных условиях – Договора об основах дружественных отношений между Социалистической Республикой Вьетнам и Российской Федерацией. Кроме того, скоро исполнится 70 лет с момента установления двусторонних дипломатических отношений», — напомнил парламентарий.

Сенатор подчеркнул важность развития межпарламентского взаимодействия между двумя странами

Сенатор подчеркнул важность развития межпарламентского взаимодействия между двумя странами, в том числе по линии профильных комитетов Совета Федерации и Национального собрания СРВ.

Со своей стороны Ле Тхи Нга заявила о намерении предпринять усилия для дальнейшей активизации связей между парламентами двух стран.

В ходе беседы обсуждались вопросы, связанные с организацией парламентской работы в России и Вьетнаме, разработкой нормативно-правовых актов, мониторингом законодательной практики.

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области затронула на встрече тему, касающуюся организации различных стадий законодательного процесса.

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