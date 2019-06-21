В Тульской области после вмешательства прокуратуры 6 граждан из числа детей-сирот обеспечены благоустроенными жилыми помещениями

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Ясногорского района Тульской области провела проверку исполнения законодательства в части обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Установлено, что 6 сирот, состоящих на учете в качестве нуждающихся в получении благоустроенного жилья, с 2015 года в нарушение требований федерального законодательства жильем не обеспечены. Молодые люди были вынуждены проживать у знакомых либо арендовать жилье.

По данным фактам прокуратура направила в суд исковые заявления об обязании министерства труда и социальной защиты Тульской области обеспечить сирот жильем.

Решениями суда требования прокуратуры полностью удовлетворены.

В настоящее время гражданам предоставлены квартиры по договорам найма жилого помещения.

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