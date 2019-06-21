Год спустя: у памятника Пак Кённи в СПбГУ прошли первые литературные чтения

Source: Saint Petersburg State University in Russian

«Дорогие друзья, я рад приветствовать вас здесь, в этом месте, которое по праву считается территорией Республики Корея. В Санкт-Петербурге есть два таких места — консульство и Парк современной скульптуры СПбГУ, где установлен памятник Пак Кённи, — отметил ректор СПбГУ, председатель российского координационного комитета форума “Диалог Россия — Республика Корея” (ДРРК) Николай Кропачев. — Творчество этой великой корейской писательницы изучается в рамках образовательных программ нашего университета и других российских вузов. Прошел год с момента установки памятника Пак Кённи, и я с уверенностью могу сказать: именно здесь можно встретить тех, кто ценит творчество этой писательницы, чтит ее и готов прийти и поклониться Пак Кённи».

Единственный в России памятник Пак Кённи был установлен по инициативе форума «ДРРК» при поддержке гражданских обществ и правительств двух стран. Директор корейского секретариата форума «ДРРК», профессор Университета Корё Хо Сынчхоль напомнил, что памятник Пак Кённи, который был открыт 20 июня 2018 года в СПбГУ, стал ответным шагом со стороны России на установку памятника Александру Пушкину в центре Сеула в 2013 году.

«Мне кажется это очень символичным, ведь сама Пак Кённи рассказывала, как при чтении произведений Александра Пушкина и Николая Гоголя она взращивала свою мечту стать писательницей», — рассказал профессор Хо Сынчхоль.

В приветственном слове председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгения Григорьева было отмечено, что Первые литературные чтения Пак Кённи — это большой шаг в продвижении корейской культуры. Он выразил надежду на то, что это событие сыграет важную роль в популяризации творчества Пак Кённи среди российских читателей.

Весь мир следит за воцарением мира на Корейском полуострове. В этой ситуации мы еще раз вспоминаем о творчестве Пак Кённи, тех ценностях, о которых она говорила и которые важны для всех нас.

Генеральный консул Республики Корея в Санкт-Петербурге Квон Донсок

На церемонии открытия Первых литературных чтений Пак Кённи прозвучало и приветственное слово дочери писательницы Ким Ёнчжу, которое от ее имени прочла ведущий научный сотрудник культурного фонда «Земля» Республики Корея Ё Чиин.

«Роман “Земля”, одно из самых масштабных произведений корейской литературы XX века, моя мать начала писать так: “За один год вернулась холера, поля заросшего риса дрожали золотым цветом, но не было тех, кто их косил”», — вспоминает дочь писательницы.

Для всестороннего изучения романа-эпопеи «Земля» и других произведений Пак Кённи в России одноименный культурный фонд Республики Корея направил в мэрии нескольких корейских городов, которые связаны с творчеством Пак Кённи, просьбы об участии во Вторых литературных чтениях Пак Кённи, которые пройдут в 2020 году.

В дар преподавателям и студентам кафедры корееведения СПбГУ представители культурного фонда «Земля» передали фотопортрет Пак Кённи: писательница не любила фотографироваться, поэтому ее изображения особенно ценны.

Своими воспоминаниями о личном знакомстве с Пак Кённи поделился и российский писатель Дмитрий Новиков. В 2007 году он познакомился с выдающейся писательницей, когда приехал в Республику Корея по программе культурного обмена. Именно тогда, вдохновившись общением с Пак Кённи, Дмитрий Новиков решился писать свой первый роман «Голомяное пламя», впоследствии вошедший в лонг- и шорт-листы известных российских литературных премий.

Чтения продолжились выступлениями российских и корейских преподавателей и студентов. О жизни и творчестве Пак Кённи и о романе «Земля» рассказала соруководитель рабочей группы «Культура и искусство» с корейской стороны, профессор Университета Корё Сок Ёнчжун. Выступление на тему «Поэтический мир Пак Кённи» подготовила доцент кафедры корееведения СПбГУ Анастасия Гурьева. Первые литературные чтения завершились декламацией фрагмента романа «Земля» и стихотворений Пак Кённи «10 лет со дня ухода учителя», «Поэт», «Мое рождение», «Благословенные люди», «Тоска» на корейском и русском языках.

MIL OSI