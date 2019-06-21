Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#главное#Спектр-РГ#космодромы21.06.2019 18:30

Запуск «Спектр-РГ» перенесен на 12 июля

Государственная комиссия приняла решение о переносе запуска обсерватории «Спектр-РГ» с использованием ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-03» на 12 июля 2019 года.

В рамках проведения летно-конструкторских испытаний на завершающем этапе подготовки к запуску аппарата «Спектр-РГ» было выявлено отклонение в реализации циклограммы задействования одного из разовых химических источников тока.

По результатам комплексного анализа результатов наземных испытаний и с учётом времени, необходимого для устранения замечания, техническое руководство предложило Государственной комиссии осуществить запуск в предусмотренное планами второе стартовое окно — 12 июля. Данное решение было поддержано.

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