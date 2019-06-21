Из Польши экстрадирован гражданин России, обвиняемый в мошенничестве при поставке грузового автотранспорта из Германии

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Сегодня, 21 июня 2019 года, российскими правоохранительными органами доставлен в Москву Виталий Новомлинцев, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).

Ранее, 13 сентября 2018 года, Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в Министерство юстиции Республики Польша запрос о выдаче Новомлинцева для привлечения к уголовной ответственности.

Как полагает следствие, злоумышленник, желая незаконно обогатиться, похитил свыше 3 млн 300 тыс. рублей. За эти деньги он пообещал организовать поставку грузового автотранспорта и полуприцепа из Федеративной Республики Германия. Однако взятые на себя обязательства Новомлинцев не исполнил, скрывшись с денежными средствами.

В связи с этим в отношении Новомлинцева вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, объявлен розыск и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

НЦБ Интерпола Польши сообщило о задержании Новомлинцева 16 августа 2018 года на территории данного государства. 15 мая 2019 года компетентными органами Республики Польша принято решение об удовлетворении запроса Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче Новомлинцева в Россию.

Уголовное дело в отношении Новомлинцева находится в производстве Главного следственного управления Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Волгоградской области.

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