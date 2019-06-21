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Сенатор провел прием граждан в Томске.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области Владимир Кравченко КравченкоВладимир Казимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области в рамках работы в регионе провел прием граждан.

К сенатору поступили обращения, связанные с жилищными проблемами, вопросами трудоустройства и охраны окружающей среды. Обсуждалась также тема повышения выплаты на детей, находящихся под опекой, до уровня прожиточного минимума.

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Один из представителей медиасообщества на встрече с парламентарием сообщил о проекте по написанию серии статей о ветеранах Великой Отечественной войны и локальных войн, а также материалов, рассказывающих о фермерских хозяйствах.

Руководитель молодежной общественной организации Константин Ибрагимов рассказал Владимиру Кравченко о реализации социально-значимых проектов, механизмах вовлечения молодежи в проектную деятельность посредством сети Интернет.

Сенатор отметил, что это очень актуальное направление. Он напомнил, что в 2018 г. Президент Российской Федерации подписал закон, нормы которого закрепляют такие понятия как «добровольцы (волонтеры)», «организаторы добровольческой (волонтерской) деятельности». «В стране действует система финансовой поддержки таких организаций. И, конечно же, мы должны все вместе помогать ребятам развивать свои гражданские инициативы», — сказал Владимир Кравченко.

Идеи, высказанные в ходе приема граждан, станут основной для предложений к органам власти всех уровне

Парламентарий сообщил, что многие идеи, высказанные в ходе приема граждан, станут основной для предложений к органам власти всех уровней. «Все вопросы, личного, проблемного характера я возьму на особый контроль», — подчеркнул Владимир Кравченко.

По словам законодателя, не все инициативы граждан можно решить «одним росчерком пера». Но они могут служить основанием для разработки комплексных мер, нацеленных на улучшение качества жизни той или иной категории граждан.

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