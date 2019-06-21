Л. Гумерова провела церемонию награждения победителей творческих конкурсов школы для одаренных детей «ПатриУм»

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор встретилась со школьниками из регионов России, принявшими участие в проекте «Одаренные дети».

Первый заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан провела встречу в Совете Федерации с выпускниками летней школы «ПатриУм».

В образовательном проекте, прошедшем в Москве с 19 по 21 июня, приняли участие более 100 самых активных и талантливых школьников из 36 регионов России.

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Сенатор подчеркнула, что талант, энергия, креативные способности молодых людей – одно из главных условий успеха и прорывного развития России. Президент Российской Федерации Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию отметил, что у молодежи и детей есть возможность дерзать, осуществлять мечты, приносить пользу себе, своей семье и стране, напомнила парламентарий. «В этой связи школа «ПатриУм» является уникальным культурно-образовательным мероприятием, направленным на раскрытие талантов одаренных детей, развитие их творческих способностей», — сказала Лилия Гумерова.

Церемония награждения победителей конкурсов летней школы «ПатриУм»

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Лилия Гумерова

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Церемония награждения победителей конкурсов летней школы «ПатриУм»

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Церемония награждения победителей конкурсов летней школы «ПатриУм»

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Церемония награждения победителей конкурсов летней школы «ПатриУм»

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Церемония награждения победителей конкурсов летней школы «ПатриУм»

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Церемония награждения победителей конкурсов летней школы «ПатриУм»

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Церемония награждения победителей конкурсов летней школы «ПатриУм»

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Церемония награждения победителей конкурсов летней школы «ПатриУм»

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Церемония награждения победителей конкурсов летней школы «ПатриУм»

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Церемония награждения победителей конкурсов летней школы «ПатриУм»

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Церемония награждения победителей конкурсов летней школы «ПатриУм»

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Церемония награждения победителей конкурсов летней школы «ПатриУм»

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Церемония награждения победителей конкурсов летней школы «ПатриУм»

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Церемония награждения победителей конкурсов летней школы «ПатриУм»

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Церемония награждения победителей конкурсов летней школы «ПатриУм»

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Церемония награждения победителей конкурсов летней школы «ПатриУм»

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Церемония награждения победителей конкурсов летней школы «ПатриУм»

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Церемония награждения победителей конкурсов летней школы «ПатриУм»

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По словам парламентария, юное, креативно мыслящее поколение способно генерировать новые идеи и остается главным ресурсом развития России. «Верю, что среди вас есть и будущие лидеры нашей страны — великие ученые, учителя с большой буквы, бизнесмены и министры», — отметила законодатель.

Талант, энергия, креативные способности молодых людей – одно из главных условий успеха и прорывного развития России

Лилия Гумерова подчеркнула, что ведется активная работа не только по выявлению талантов, но и по дальнейшему сопровождению одаренных детей и молодежи. «Важно не только уметь находить талантливых детей, мы должны научиться сопровождать их до момента становления, отслеживать их судьбу, помогать в реализации их проектов и разработок. Нужно чтобы руководители субъектов Федерации интересовались судьбой каждого одаренного ребенка в их регионах», — заключила сенатор.

Руководитель проекта «Одаренные дети» Марина Волынкина сообщила, что в рамках программы школы ее участники посетили мастер-классы «Как добиться успеха и стать знаменитым», «Дизайнер профессий будущего», «Арт-терапия». Дети узнали о пользе ментальной арифметики, побывали в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, встретились с интересными людьми из разных профессиональных областей.

Проект уже дважды был реализован на интернет-портале «Одаренные дети» в 2017 и 2018 гг. в рамках гранта Президента Российской Федерации. В этом году проект вновь был поддержан главой государства.

В рамках встречи состоялась дискуссия с детьми – участниками летней школы «ПатриУм» на тему «Что такое счастье?». Школьники поделились своими мыслями о том, как стать счастливым самому и сделать мир вокруг еще лучше.

По итогам встречи прошла церемония награждения детей, ставших победителями творческих конкурсов. В мероприятии также приняла участие представитель Фонда президентских грантов Аюна Дашинимаева.

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