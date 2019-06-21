Source: Saint Petersburg State University in Russian

По словам профессора СПбГУ декана восточного факультета Михаила Пиотровского, источниковедение — это чтение между строк, изучение стереотипов, создаваемых текстами. Тогда как историография — это изучение исторических образов и поиск ответа на вопрос о том, как отдельный факт становится частью нашего наследия. «Две эти дисциплины объединяют все сферы востоковедческой науки, — считает Михаил Пиотровский. — У нас важная миссия — превращать “войны памяти” в нечто конструктивное, ненависть — в начало диалога и взаимной дружбы. И делать это лучше не проповедью, а научной практикой».

По словам профессора СПбГУ Николая Дьякова, углубленно источниковедение начали изучать в Университете на стыке 50–60-х годов ХХ века. «Интерес к этой теме не угасает, — констатирует Николай Дьяков. — В этом году мы получили около 600 заявок от потенциальных участников, наш конгресс стал крупнейшим востоковедным форумом России».

Отцами-основателями историографического движения являются выдающиеся российские востоковеды: академики Иосиф Орбели и Борис Пиотровский, профессора Университета китаеведы Лев Березный и Геронтий Ефимов, иранист Илья Петрушевский, африканист Дмитрий Ольдерогге и другие ученые.

В 2019 году в Университет приехали более 400 востоковедов и африканистов из ведущих научных школ России и стран ближнего зарубежья, а также Великобритании, Израиля, Германии, Индии, Испании, Катара, Кении, Китая, Кореи, Ливии, Малайзии, Нигерии, ОАЭ, Польши, Тайваня, Турции, Франции, Чехии, Швеции и Японии.

В этом году конгресс посвящен памяти одного из основателей российского востоковедения, выпускника и профессора Петербургского университета Василия Бартольда (1869–1930). Труды Василия Бартольда — «О христианстве в Туркестане в домонгольский период», «Образование империи Чингисхана», «История изучения Востока в Европе и в России» — до сих пор ценят за глубокий и всесторонний анализ источников, а также умение формулировать точные выводы и корректные обобщения.

Бартольд сыграл огромную роль в моей жизни.

Президент ИСАА МГУ Михаил Мейер

«В годы студенчества, когда мы взбунтовались против изучения турецкого языка, нам привели в пример именно Василия Бартольда, знавшего и турецкий, и арабский, и многие другие языки. Его образ нас настолько воодушевил, что мы выучили турецкий и стали, признаться, неплохими тюркологами», — признался президент ИСАА МГУ Михаил Мейер.

Также в рамках конгресса отмечают 200-летие Восточного собрания библиотеки Санкт-Петербургского университета. Этому событию посвящено заседание секции «Книга в истории и культуре Востока», на которой обсуждали роль письменного наследия в истории и культуре восточных цивилизаций.

«Что такое библиотека? — задает вопрос заведующая Восточным отделом Научной библиотеки имени М. Горького Милана Азаркина. — Это хранилище не только книг, но и памяти о людях, которые пополняли это собрание или создавали книги, ставшие достоянием мирового и отечественного востоковедения».

В программе научного форума — работа 20 секций, посвященных различным аспектам источниковедения, историографии, лингвистики, литературоведения, политологии и культурологии регионов Азии и Африки. В рамках отдельных секций запланированы Чтения памяти африканиста Д. А. Ольдерогге и заседания Школы молодого востоковеда.

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