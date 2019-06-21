На базе ООО «Газпром добыча Краснодар» состоялась рабочая встреча представителей ПАО «Газпром» и Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорации

Source: Gazprom in Russian

Справка

ООО «Газпром добыча Краснодар» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», осуществляющее разработку 44 месторождений, в том числе 26 газовых, 10 газоконденсатных, семи нефтегазоконденсатных и одного нефтяного месторождения. В эксплуатационном фонде по месторождениям — 1257 скважин. В год предприятие добывает около 3 млрд куб. м газа и 280 тыс. тонн жидких углеводородов.

Производственные объекты расположены в Краснодарском крае, Ростовской области и Ставрополье, республиках Адыгея, Калмыкия и Коми. В состав компании входит девять филиалов, в том числе три газопромысловых управления.

В компании действует система экологического менеджмента ISO 14001:2004. Коллектив насчитывает более 3,8 тыс. человек. Головной офис находится в Краснодаре.

Государственная нефтегазовая компания КННК — основной партнер «Газпрома» в Китае.

21 мая 2014 года «Газпром» и КННК подписали 30-летний Договор купли-продажи российского газа по «восточному» маршруту (по газопроводу «Сила Сибири»). Документ предполагает поставку в КНР 38 млрд куб. м газа в год.

В 2015 году «Газпром» и КННК подписали Соглашение об основных условиях трубопроводных поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай по «западному» маршруту (по газопроводу «Сила Сибири — 2»).

В 2016 году «Газпром» и КННК подписали Меморандум о взаимопонимании по хранению газа и электрогенерации на территории КНР и Меморандум о проведении исследования возможности сотрудничества в области газомоторного топлива.

В июле 2017 года «Газпром» и КННК заключили Дополнительное соглашение к Договору купли-продажи природного газа по «восточному» маршруту, заключенному сторонами в 2014 году.

В декабре 2017 года «Газпром» и КННК подписали Соглашение об основных условиях поставок природного газа с Дальнего Востока России в Китай.

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