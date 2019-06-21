ООО «Газпром добыча Иркутск» выпустило мальков пеляди и хариуса в естественную среду обитания

Source: Gazprom in Russian

Справка

ООО «Газпром добыча Иркутск» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Компания является эксплуатирующей организацией объектов добычи и подготовки газа и газового конденсата, а также заказчиком по проектированию и строительству объектоёв обустройства месторождений углеводородов в Иркутской области, лицензии на которые принадлежат ПАО «Газпром».

Ковыктинское газоконденсатное месторождение, оператором по разработке которого в 2011 году назначено ООО «Газпром добыча Иркутск», является ресурсной базой для реализации проекта «Сила Сибири» наряду с Чаяндинским ГКМ в Республике Саха (Якутия).

Производственные подразделения компании расположены в Жигаловском и Казачинско-Ленском районах Иркутской области.

В компании действует система экологического менеджмента ISO 14001:2004. Коллектив насчитывает более 300 человек. Головной офис находится в Иркутске.

В ООО «Газпром добыча Иркутск» разработана и принята Экологическая политика, включающая обязательства и основные направления деятельности компании в области охраны окружающей среды.

ООО «Газпром добыча Иркутск» осознает, что любая антропогенная деятельность, особенно производственная, оказывает воздействие на окружающую среду и рассматривает охрану окружающей среды как приоритетную цель и неотъемлемую часть производственной деятельности, как в краткосрочном, так и в долгосрочном отношении.

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