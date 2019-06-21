Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

21 июня 2019, 18:00

Фотоальбом

C 12 по 21 июня в Поныровском районе Курской области ООО «Газпром трансгаз Москва» провело традиционную военно-патриотическую акцию «Вахта памяти — 2019», в которой приняли участие более 40 молодых специалистов компании из 24 филиалов и Администрации, а также представители ООО «НИИгазэкономика».

В мероприятии приняли участие полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, врио губернатора Курской области Роман Старовойт, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Москва» Александр Бабаков, представители общественных организаций, поисковых объединений и ветераны Великой Отечественной войны.

В этом году поисковые работы проводились в местах жесточайших оборонительных боев на северном фасе Курской дуги в июле 1943 года. В ходе поисковых работ были обнаружены останки бойцов, а также опорный каток от танка Т-34, ящик с винтовочными патронами, гранаты, снаряды, диски от пулемета Дегтярева, гильзы, приводы горизонтального наведения от танка, котелок с насечками от взрыва мины, противогазы и предметы амуниции. Все найденные боеприпасы были переданы саперам для последующего уничтожения.

Главным событием акции стала церемония перезахоронения останков солдат и офицеров, погибших на Курской дуге летом в 1943 года и поднятых поисковыми отрядами Курской области вместе с участниками «Вахта памяти» с апреля по июнь 2019 года, которая состоялась на территории мемориального комплекса «Героям-артиллеристам» в Поныровском районе. В знак уважения к памяти погибших ООО «Газпром трансгаз Москва» изготовило и установило на месте перезахоронения звонницу с набатным колоколом.

«История нашего предприятия начинается с 1946 года. Оно было создано и развивается благодаря тем фронтовикам, которые пришли с полей сражений и начали строить газовую промышленность страны. Мы считаем своим долгом уделять внимание патриотическому воспитанию молодых сотрудников», — подчеркнул генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Москва» Александр Бабаков.

За пять лет молодыми специалистами компании совместно с региональными поисковыми объединениями подняты и перезахоронены останки более 600 погибших солдат и офицеров Советской армии, а также мирных жителей.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Москва» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», обеспечивающее поставки газа потребителям 14 регионов европейской части России, а также транзит природного газа в страны ближнего и дальнего зарубежья. В зонах производственной деятельности компании эксплуатируется более 21 тыс. км магистральных газопроводов (МГ). Ежегодно транспортируется порядка 160 млрд. куб. м голубого топлива. Для выполнения задач по транспортировке газа компанией задействовано 24 филиала, в том числе 17 линейных производственных управления магистральных газопроводов, 23 компрессорные станции с 41 цехом.

Компанией внедрена интегрированная система менеджмента качества в следующих областях менеджмента: система менеджмента качества (СТО «Газпром» 9001, ISO 9001); система экологического менеджмента (ISO 14001); система менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда (OHSAS 18001); система энергетического менеджмента (ISO 50001); система менеджмента информационной безопасности (ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001/2006).

Коллектив предприятия насчитывает около 13 тыс. человек. Головной офис расположен в Москве.

Последние новости по теме

MIL OSI