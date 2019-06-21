Подписан Указ об отдельных мерах по обеспечению нацбезопасности России и её граждан

Source: President of Russia – Kremlin

Текст документа:

В целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, защиты граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий и в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. №390-Ф3 «О безопасности» постановляю:

1. Федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, иным государственным органам, органам местного самоуправления, юридическим лицам, образованным в соответствии с законодательством Российской Федерации, организациям и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией Российской Федерации, в своей деятельности исходить из того, что с 8 июля 2019 г. российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии.

2. Рекомендовать туроператорам и турагентам на время действия запрета, установленного пунктом 1 настоящего Указа, воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии.

3. Правительству Российской Федерации:

принять меры по обеспечению возвращения в Российскую Федерацию граждан Российской Федерации, временно находящихся на территории Грузии, а также их багажа;

обеспечить в соответствии со своей компетенцией осуществление иных мер, необходимых для реализации настоящего Указа.

4. Министерству иностранных дел Российской Федерации совместно с другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями обеспечить координацию действий с властями Грузии при решении вопросов, связанных с обеспечением безопасности граждан Российской Федерации и их возвращением в Российскую Федерацию.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

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