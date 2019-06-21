По итогам проверки Генеральной прокуратуры Российской Федерации оштрафованы работники Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «РОСКОНЦЕРТ» Минкультуры России

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В ходе плановой проверки Генеральной прокуратурой Российской Федерации в ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ» выявлены многочисленные нарушения порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.

Вопреки установленному законодательством принципу обеспечения конкуренции учреждением превышен более чем на 40 миллионов рублей предельный годовой объем закупок у единственного поставщика.

Вскрыты случаи искусственного «дробления» заказов в целях уклонения от конкурентных процедур, необоснованного включения в конкурсную документацию требований о поставке товаров конкретных торговых марок, неопубликования обязательных сведений в Единой информационной системе в сфере закупок.

По материалам проверки Генеральной прокуратуры Российской Федерации Московским УФАС России в отношении 3 работников учреждения возбуждено 6 дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 7.29 (принятие решения о закупке у единственного поставщика, в случае, если определение поставщика должно осуществляться путем проведения конкурса или аукциона), частью 3 статьи 7.30 (неразмещение должностным лицом заказчика в Единой информационной системе в сфере закупок обязательной информации и документов), частью 2 статьи 7.31 (несвоевременное направление в уполномоченный орган сведений, подлежащих включению в реестр контрактов), частью 4.1 статьи 7.30 (включение в описание объекта закупки ограничивающих конкуренцию требований и указаний в отношении товарных знаков) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Постановлениями Московского УФАС России виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на сумму более 240 тыс. рублей.

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