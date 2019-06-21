Source: Russia – Council of the Federation

В Москве завершил свою работу III Форум социальных инноваций регионов.

В Москве состоялось завершающее пленарное заседание III Форума социальных инноваций регионов на тему «Прорывные технологии в инновационном развитии социальной сферы: синергия, технологии, решения».

Мероприятие провела заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

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Вице-спикер СФ отметила, что основными вопросами Форума стали роль национальных проектов в прорывном развитии социальной сферы, инновационные проекты и технологии в социальном развитии, включение социально ориентированных НКО и бизнеса в реализацию национальных проектов. В рамках Форума прошли содержательные дискуссии, мастер-классы, коуч-сессии. «Всего состоялось более ста мероприятий», — проинформировала Галина Карелова.

«Особое внимание участники сосредоточили на обсуждении вопросов информационного обеспечения социальной сферы, новых подходов и возможностей использования социальных контрактов, роли масс-медиа как инструмента взаимодействия власти и общества», — сказала парламентарий. На Форуме была представлена Комплексная программа развития сельских территорий, Москва презентовала свои авангардные проекты, отметила вице-спикер СФ.

Галина Карелова

По словам Галины Кареловой, Форум уже дал практические результаты. Подписаны десятки соглашений о сотрудничестве и партнерстве регионов, бизнеса, НКО в реализации крупных социальных инфраструктурных проектов. Например, заключено соглашение о строительстве общеобразовательной школы с углубленным изучением ряда предметов на 1125 учеников в городе Нягане Ханты-Мансийского автономного округа, где будет создана универсальная безбарьерная среда. В реализацию этого проекта частные инвесторы планируют вложить более полутора миллиардов рублей.

Благодаря открытому формату к Форуму присоединилось более 30 тысяч человек

«Мы рады, что наш Форум заинтересовал огромное количество неравнодушных людей. Благодаря открытому формату к Форуму присоединилось более 30 тысяч человек, в том числе специалистов широкого профиля, предпринимателей, экспертов, активных граждан. В его мероприятиях приняли участие все субъекты Российской Федерации. Впервые в работе Форума участвовали наши иностранные партнеры – ведущие эксперты и ученые из стран Европы, США и ближнего зарубежья», — сообщила Галина Карелова.

«Третий Форум продемонстрировал готовность и нацеленность социального блока страны на серьезную работу по реализации национальных проектов и стратегических целей национального развития», — заявила законодатель. Вице-спикер СФ выразила уверенность, что нарастающая популярность Форума социальных инноваций регионов, не только в России, но и за рубежом, позволит ему в будущем стать эффективной международной дискуссионной площадкой в области социального развития.

По мнению вице-спикера СФ, предложения Форума будут реализованы в интересах ускоренного инновационного социального развития страны.

«Реализовать масштабные задачи, поставленные в национальных проектах, можно только общими, совместными усилиями. Государство, общество, бизнес должны работать, как единая сплоченная команда», — подчеркнула Галина Карелова.

Председатель Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области отметил, что сегодня НКО в социальной сфере активно работают, им стали доверять граждане. «За короткий срок им удалось достичь определенных результатов, в том числе в сфере социальных инноваций», — сказал сенатор.

Валерий Рязанский обратил внимание на то, что на площадке Форума состоялся результативный обмен опытом, презентация лучших региональных практик и проектов.

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Петросян представил новые подходы, технологии и модели социальной политики столицы. «В основе системы лежат два основных принципа – разделение граждан на категории для предоставления мер социальной защиты и заявительный подход к оказаниям мер социальной поддержки. Сохраняя заявительный принцип, мы должны идти на проактивные меры по выявлению действительно нуждающихся горожан», — отметил министр.

По окончании дискуссий участники Форума приняли итоговые рекомендации в адрес Федерального Собрания России, Правительства РФ.

В пленарном заседании приняли участие члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, советник Президента РФ Александра Левицкая, генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева, физик-теоретик, активный популяризатор теоретической физики и современных концепций устройства мироздания Митио Каку, известный американский писатель Дэн Бюттнер, представители федеральных и региональных органов государственной власти, социально ориентированных некоммерческих организаций, научного и экспертного сообществ, волонтерского движения.

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