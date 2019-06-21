Рабочий визит Павла Колобкова в Минск, приуроченный к открытию II Европейских игр

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 21 июня, Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков находится в Минске (Республика Беларусь), где открываются II Европейские игры.

В рамках своего рабочего визита Министр принял участие в презентации частной олимпийской коллекции главы компании «Норникель» Владимира Потанина.

В мероприятии, прошедшем в минской Ратуше, также приняли участие президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янез Кочиянчич, ректор Российского международного олимпийского университета Лев Белоусов, начальник Управления культуры Минского городского исполнительного комитета Виталина Рудикова.

«Очень интересная коллекция. Уверен, что она вызовет большой интерес у болельщиков, приехавших в Минск на Европейские игры, – отметил Павел Колобков. – Считаю, что у этой выставки очень большое будущее, тем более что коллекцию планируют выставлять в разных городах. Владимир Потанин очень активно поддерживает спорт, вносит большой вклад в спортивную образовательную сферу».

«До тех пор, пока олимпийское движение помнит о прошлом, у него будет будущее, – подчеркнул Янез Кочиянчич. – Владимир Потанин сделал большое дело, собрав такую коллекцию. Спорт должен быть вне политики».

Первая презентация коллекции прошла 13 июня в ОКР. Сейчас коллекция насчитывает более 380 артефактов, среди них 135 золотых, серебряных и бронзовых медалей летних и зимних Олимпиад, начиная с первых в новой истории Игр, которые прошли в 1896 году, и заканчивая Играми 2014 года в Сочи. В коллекции также 30 олимпийских факелов, 39 почётных знаков, медалей и орденов, семь кубков, статуэток и даже горнов Игр разных лет. Коллекция постоянно пополняется. Планируется, что она будет показана за рубежом в рамках различных крупных международных спортивных мероприятий.

После посещения выставки Павел Колобков принял участие в открытии Дома болельщиков сборной России.

Вместе с главой Минспорта России красную ленточку торжественно разрезали президент ОКР Станислав Поздняков, исполняющий обязанности первого вице-президента Национального олимпийского комитета (НОК) Республики Беларусь Виктор Лукашенко, Министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук и генеральный секретарь НОК Белоруссии Георгий Катулин.

«Рад приветствовать всех на открытии Дома болельщиков сборной России на II Европейских играх в Минске, – обратился к собравшимся Павел Колобков. – Для любого спортсмена важна не только победа в спортивных соревнованиях, но и важно признание любимых болельщиков. А здесь на территории российского Дома болельщиков созданы все условия, чтобы наши спортсмены могли встретиться, обсудить итоги дня и, конечно, получить необходимую и заслуженную долю признания. От нашей сборной на этих Играх можно ждать достойного выступления и высокого места в общекомандном зачёте. Наши спортсмены представлены во всех видах спорта и претендуют на многие медали».

«Хочу поблагодарить организаторов Игр в Минске, – добавил Министр. – Вы предоставили нам возможность разместить Дом болельщиков в этом замечательном здании. Уверен, это место будет притягательным не только для болельщиков России, но и других стран. Хочу пожелать успеха нашей команде и Европейским играм. Убеждён, это событие запомнится всем на долгие годы».

Организаторы ожидают, что за время проведения Игр гостями Дома болельщиков сборной России станут порядка 50 тысяч человек. Посетить Дом сможет любой желающий, здесь болельщики смогут пообщаться и сфотографироваться со спортсменами, посмотреть на церемонию чествования победителей, принять участие в организованных мероприятиях и посетить магазин официального поставщика экипировки сборной России компании ZASPORT.

Далее Павел Колобков посетил соревнования по баскетболу 3х3 с участием женской сборной России.

Вечером Министр будет присутствовать на торжественной церемонии открытия II Европейских игр, которая состоится на стадионе «Динамо».

II Европейские игры проходят в Минске с 21 по 30 июня. В них принимают участие около 4000 спортсменов и 2500 официальных лиц из 50 стран Европы. Будет разыграно 201 комплект наград в олимпийских и неолимпийских видах спорта.

По итогам I Европейских игр 2015 года, прошедших в Баку (Азербайджан), сборная России уверенно заняла первое место в общекомандном зачёте, завоевав 164 медали (79 золотых, 34 серебряных и 45 бронзовых).

Фото: Александр Андриевич и Наталья Пахаленко / ОКР

Пресс-служба Минспорта России

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