Российская делегация приняла участие в 83-м пленарном заседании ГРЕКО и конференции, посвященной двадцатилетию ГРЕКО

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В г. Страсбурге состоялось 83-е пленарное заседание Группы государств против коррупции (ГРЕКО), в котором приняла участие российская делегация во главе с первым заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Александром Буксманом.

Пленарному заседанию предшествовала конференция, посвященная двадцатилетию учреждения ГРЕКО, проходившая с участием Генерального секретаря Совета Европы Турбьёрн Ягланд, Председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мари Паскье, представителей авторитетных международных организаций (включая ООН и ОБСЕ), министров юстиции и иных высокопоставленных представителей государств – участников ГРЕКО. Посетители конференции отметили важность работы ГРЕКО, полезность и значимость ее рекомендаций для реализации антикоррупционных политик государств, подчеркнули растущую роль этой организации в выработке международных антикоррупционных стандартов.

Вместе с тем на пленарной части мероприятия отмечалось, что, несмотря на достигнутые успехи на международном и национальном уровнях, проблема коррупции требует самого пристального внимания всех государств – участников ГРЕКО. Причем в ряде европейских стран качество антикоррупционных мер снижается. В этой связи Президент ГРЕКО Марин Мрчела констатировал, что значительное число стран продолжает игнорировать рекомендации ГРЕКО и подвергается специальной процедуре усиленного мониторинга, применяемой к нарушителям.

Большинство выступающих отметили необходимость обеспечения более строгого соблюдения европейских антикоррупционных стандартов, усиления роли институтов Совета Европы в формировании национальных политик в области противодействия коррупции стран-участниц и в координации международного сотрудничества их антикоррупционных органов, которые должны быть самостоятельны и независимы от других органов власти; о целесообразности дальнейшего становления механизмов, которые позволяли бы ГРЕКО более оперативно реагировать на негативные тенденции развития антикоррупционного законодательства и правоприменения в государствах-участниках.

Президент ГРЕКО в очередной раз подчеркнул экспертный характер организации, неприемлемость политизации ее деятельности и введения ранжирования государств-участников по каким-либо показателям, характеризующим уровень борьбы с коррупцией.

На пленарном заседании принят второй дополнительный отчет о выполнении Российской Федерацией рекомендаций ГРЕКО в рамках третьего раунда оценки по темам «Криминализация коррупционных деяний» и «Прозрачность финансирования политических партий».

С принятием данного отчета третий раунд оценки в отношении Российской Федерации завершен, соответствующие мониторинговые процедуры со стороны ГРЕКО прекращены.

Согласно сложившейся практике работы ГРЕКО публикация отчета на русском языке будет осуществлена одновременно с его публикацией на английском и французском языках на официальном сайте ГРЕКО.

После завершения перевода второй дополнительный отчет о выполнении Российской Федерацией рекомендаций ГРЕКО в рамках третьего раунда оценки будет опубликован на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети «Интернет».

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