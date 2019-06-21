Состоялись соревнования по пожарно-прикладному спорту среди дочерних предприятий и организаций ПАО «Газпром»

Source: Gazprom in Russian

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21 июня 2019, 12:20

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C 17 по 21 июня в Чебоксарах на базе ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» прошли соревнования по пожарно-прикладному спорту среди дочерних компаний и организаций ПАО «Газпром».

В корпоративных состязаниях приняли участие 206 спортсменов из 24 команд. Лучших выявили в трех видах упражнений: преодолении 100-метровой полосы с препятствиями, подъеме по штурмовой лестнице и боевом развертывании.

По итогам трех соревновательных дней победители определены в каждой дисциплине в личном и командном зачетах.

На стометровой полосе Александр Катаев из ООО «Газпром добыча Уренгой» преодолел дистанцию за 15,72 секунды и стал первым. Вторым к финишу пришел Павел Первушин из ООО «Газпром трансгаз Югорск», третьим — Алексей Соколов из ООО «Газпром трансгаз Томск». В командном зачете дисциплины места распределились следующим образом: 1 место — ООО «Газпром трансгаз Югорск», 2 место — ООО «Газпром трансгаз Томск», 3 место — ООО «Газпром трансгаз Москва».

На старт в дисциплине «Штурмовая лестница» вышли 188 участников соревнований. В финале судьи выявили лучших. Ими стали: 1 место — Владимир Сидоренко из ООО «Газпром трансгаз Москва» (повторил мировой рекорд — 12,56 секунды), 2 место — Константин Курганский из ООО «Газпром трансгаз Югорск» , 3 место — Руслан Хубецов из ООО «Газпром добыча Уренгой». В общекомандном зачете этой дисциплины «золото» — у команды ООО «Газпром трансгаз Москва», «серебро» — ООО «Газпром трансгаз Югорск», «бронза» — ООО «Газпром добыча Уренгой».

В дисциплине «Боевое развертывание» верхние строчки турнирной таблицы заняли: 1 место — ООО «Газпром добыча Уренгой», 2 место — ООО «Газпром трансгаз Югорск», 3 место — ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

В результате суммирования баллов по всем дисциплинам лидером соревнований стала команда ООО «Газпром трансгаз Югорск», вторыми — ООО «Газпром добыча Уренгой», третьими — ООО «Газпром трансгаз Москва».

Справка

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», транспортирующее газ потребителям 15 регионов в Приволжском и Центральном федеральных округах Российской Федерации.

Газотранспортная система компании включает в себя более 13 тыс. км магистральных газопроводов.

В составе компании: 54 компрессорных цеха, 284 газоперекачивающих агрегата, 371 газораспределительная станция, 2 передвижные автомобильные газонаполнительные компрессорные станции и 4 газозаправочных модуля на площадках линейных производственных управлений магистральных газопроводов. Эффективную деятельность предприятия обеспечивают 24 филиала, в том числе 16 линейно-производственных управлений, Инженерно-технический центр, Управление аварийно-восстановительных работ, Управление материально-технического снабжения и комплектации, Управление технологического транспорта и специальной техники и Учебно-производственный центр.

В компании действует система экологического менеджмента ISO 14001:2015. Коллектив предприятия насчитывает около десяти с половиной тысяч работников. Головной офис расположен в Нижнем Новгороде.

Соревнования по пожарно-прикладному спорту среди дочерних компаний и организаций ПАО «Газпром» прошли в 2019 году в восьмой раз.

Среди основных целей этих состязаний: развитие и популяризация пожарно-прикладного спорта, формирование высоких морально-волевых качеств участников, обмен опытом между командами, подготовка спортсменов для участиях во всероссийских и международных соревнованиях.

На базе ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» соревнования проводятся уже во второй раз (ранее — в 2013 году в городе Нижнем Новгороде).

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