Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#пилотируемая космонавтика#главное21.06.2019 10:50

Юбилей Олега Кононенко на орбите

Сегодня, 21 июня 2019 года, Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт РФ Олег Кононенко принимает поздравления с Юбилеем. Этот праздник он отмечает на орбите — в качестве командира 59-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС). Не каждому космонавту выпадает отметить День рождения на орбите, а Олег Дмитриевич встречает его в невесомости уже третий раз.

Олег Кононенко родился 21 июня 1964 года в г. Чарджоу (Туркменская ССР). «Космический путь» будущего космонавта начался в апреле 1988 года, где работал инженером в 501-м отделе Центрального специализированного конструкторского бюро (ЦСКБ) в Куйбышеве (сегодня — РКЦ «Прогресс», г. Самара). Занимался общесистемными проектно-расчетными работами и разработкой рабочей документации по системе электропитания космических аппаратов.

В 1996 году Олег Кононенко начал прохождение курса общекосмической подготовки (ОКП) в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина. Через 2 года, отлично сдав все государственные экзамены, завершил курс ОКП и получил квалификацию «космонавт-испытатель».

В первый космический полет Олег Дмитриевич отправился 8 апреля 2008 года в качестве бортинженера пилотируемого корабля «Союз-ТМА-12», бортинженера 17-й основной экспедиции на МКС. Выполнил два выхода в открытый космос общей продолжительностью 12 часов 15 минут. Продолжительность полёта — 199 суток. За мужество и героизм, проявленные в ходе космического полёта, Олегу Кононенко было присвоено звание Героя Российской Федерации.

21 декабря 2011 года Олег Дмитриевич отправился во второй полет в составе 30/31-й длительной экспедиции на МКС в качестве командира корабля «Союз ТМА-03М», бортинженера МКС-30 и командира МКС-31. Совершил выход за пределы станции, длительность — 6 часов 15 минут. 1 июля 2012 года экипаж благополучно вернулся на Землю после 192-суточного полёта.

Третий полёт Олег Кононенко выполнил с 23 июля по 11 декабря 2015 года в составе экипажа МКС-44/45 в качестве командира корабля «Союз ТМА-17М» и бортинженера МКС. Полёт продлился 142 суток.

Четвертый полет на орбиту начался 3 декабря 2018 года в качестве командира корабля «Союз МС-11». Уже 19 декабря принял командование станцией от астронавта ESA Александра Герста. Во время полета совершил два выхода в открытый космос. 11 декабря вместе с Сергеем Прокопьевым провел обследование внешней поверхности станции и бытового отсека корабля «Союз МС-09». Это была уникальная и сложная работа, которая, несомненно, войдёт в историю мировой космонавтики. Второй выход за экспедицию был совершен вместе с Алексеем Овчининым 29 мая 2019 года. Орбитальная галерея космонавта, где можно увидеть уникальные фотоснимки не только Земли, но и рабочих будней на МКС, вне всякого сомнения, помогает поднять престиж этой героической профессии.

25 июня экипаж корабля «Союз МС-11» в составе космонавта Олега Кононенко, астронавта CSA Давида Сен-Жака и астронавта NASA Энн Макклейн вернется на Землю. Расстыковка корабля «Союз МС-11» — 25 июня в 02:25 мск; приземление спускаемого аппарата — в 05:48 мск. На момент посадки общая продолжительность четырех полетов Олега Дмитриевича составит более 700 суток — что делает его рекордсменом по продолжительности пребывания на борту Международной космической станции.

Роскосмос гордится достижениями Олега Кононенко и от всех, кто работает в ракетно-космической отрасли России, сердечно поздравляет его с юбилеем. Удачного полёта, успешного выполнения всей программы работ на станции и, конечно же, мягкой посадки!

[embedded content]

MIL OSI