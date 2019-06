French News: Altmaier: Sécuriser le savoir-faire et les emplois en Allemagne grâce aux mutations générationnelles réussies dans les PME

Source: Ministère fédéral de l’économie et de l’énergie

21.06.2019 – Communiqué de presse – Création d’entreprise

introduction

La start-up agency nationale (bga) et la chambre de commerce et d’industrie allemande organisent des journées d’action pour la relève des entreprises et offrent un grand nombre d’événements autour du sujet à cette occasion. La start-up nationale a lancé sa journée d’action sous le slogan “La succession est une femme” et souhaite renforcer ses efforts en particulier par la succession d’entreprises. Pour le ministre fédéral de l’Économie, Peter Altmaier: “Dans la classe moyenne, il y a un changement de génération. Heureusement, de plus en plus d’entrepreneurs se préparent à cette étape importante, mais aussi complexe et émotive, à un stade précoce. Ce faisant, ils recherchent de plus en plus un successeur en dehors de leur propre famille ou de leurs employés. Pour la localisation en Allemagne, la préservation de ces entreprises avec leurs emplois et leur savoir-faire est importante. Par conséquent, le sujet de la succession d’entreprises est l’un des points centraux de l’offensive fondatrice “GO!”, Que nous menons avec les associations professionnelles. C’est pourquoi je soutiens les journées d’action de la start-up nationale et des chambres de commerce et d’industrie. “L’un des instruments clés du BMWi dans le domaine de la succession des entreprises est l’échange de suivi www.nexxt-change.org, qui est exploité avec la KfW et les partenaires régionaux et peut être utilisé pour des contacts gratuits. , Actuellement, plus de 6 400 offres de vente et environ 1 800 demandes d’achat ont été publiées. En outre, BMWi fait la promotion du projet “STARTS-Start to Succeed! Mise en œuvre réussie de la succession d’entreprises “de l’Institut de l’entrepreneuriat, des PME et des entreprises familiales de l’Université des sciences appliquées de Berlin. Avec www.nachfolge-in-deutschland.de, il a développé une plate-forme de connaissances et d’informations sur le thème de la succession d’entreprise.

