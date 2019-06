French News: Arrêtez le déploiement de troupes américaines contre l’Iran

Source: La gauche “Les menaces de guerre du gouvernement américain contre l’Iran et d’autres transferts de troupes dans la région sont alarmants. Le gouvernement fédéral doit agir d’urgence auprès du partenaire de l’OTAN, les États-Unis, et déclarer que l’Allemagne ne participera pas directement ou indirectement à une guerre contre l’Iran “, a expliqué Sevim Dagdelen, vice-président et porte-parole du groupe parlementaire DIE LINKE sur le désarmement. Dagdelen poursuit: “Le gouvernement fédéral doit intervenir activement pour un règlement pacifique du conflit dans le golfe Persique et le président américain Donald Trump a clairement indiqué que les infrastructures militaires en Allemagne, telles que la base américaine Ramstein, ne seraient pas utilisées pour de nouvelles violations du droit international. Pour le déploiement des troupes américaines dans le Golfe, le gouvernement fédéral doit refuser les droits de survol, ainsi que le proclamation par le Conseil de l’OTAN de la proclamation du cas de l’Alliance. Non à la guerre contre l’Iran ‘le 27 juin devant l’ambassade américaine à Berlin à partir de 17 heures pour participer. “

MIL OSI