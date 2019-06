French News: BMW International Open 2019: Bhullar remporte la BMW M8 Competition Coupe * avec un as – et ce, même avant la première mondiale de la voiture de sport de luxe.

Source: BMW GroupGaganjeet Bhullar a remporté le tournoi au BMW International Open au 17ème Spielbahn: À partir de 179 mètres, les Indiens ont reçu un coup de poing avec un fer à repasser. Florian Baumeister, responsable des événements, expositions et marketing sportif BMW Allemagne Remise des clés du coupé BMW M8 Competition * d’une valeur de 193 880 euros. Tout d’abord, il a remporté le BMW Hole-in-One Award à Munich depuis 2010. Munich. Rebondissement au deuxième tour du BMW International Open: Gaganjeet Bhullar a noté vendredi un as du 17e fairway. Le succès avec un Iron 6 a valu à 31 ans un prix de rêve absolu: la BMW M8 Competition Coupé *, dont la première mondiale sera célébrée la semaine prochaine dans la BMW Welt. “BMW construit des véhicules fantastiques, et je suis impatient de le voir conduire la BMW M8. C’était mon deuxième trou en un. J’avais prévu d’en faire un pour cette année, puis le «bon». Je suis très heureux d’avoir réussi “, a déclaré la 175ème place du classement mondial après avoir reçu la clé de Florian Baumeister, responsable des événements, des expositions et du marketing sportif chez BMW Allemagne, et de se lancer dans la voiture de sport de luxe. le huitième a remporté le trou d’un coup lors de la 31e édition du BMW International Open. Chaque année, un pro a tiré sur l’art lors des quatre tournois organisés à Cologne: Andrew Marshall (ENG, 2012, BMW 640i Gran Coupé), James Heath (ENG, 2014, BMW i8), Richie Ramsay (SCO, 2016 , BMW M760Li xDrive) et Aaron Rai (ENG, 2018, BMW i8 Roadster) ont été les heureux gagnants. À Munich, le rêve a été longtemps couronné de succès: en 2010, Jean-François Lucquin (FRA) avait remporté une BMW 535i. Son compatriote Raphaël Jacquelin a acheté une BMW Z8 en 2001. Le premier véhicule de l’histoire du tournoi à avoir trouvé un nouveau propriétaire est la BMW 325i Convertible, que Jay Townsend a emportée à la maison en 1991. La nouvelle BMW M8 Competition Coupé incarne le summum du plaisir de conduire luxueux. De la manière la plus élégante, il combine des gènes M purs à une exclusivité maximale – pour des expériences de conduite sportives et exclusives sur route et sur piste. Son moteur essence 8 cylindres M TwinPower Turbo haute performance développe une puissance exceptionnelle de 460 kW (625 ch) et, associé à de nombreux composants sophistiqués du groupe motopropulseur et de la suspension inspirés du moteur, procure une expérience de conduite inégalée. * BMW M8 Comeptition Coupé: consommation de carburant combinée: 10 7 – 10,8 l / 100 km; Émissions de CO2 combinées: 243 – 246 g / km)

