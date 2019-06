French News: BMW International Open 2019: Vendredi furieux – Kaymer prend les devants, Bhullar gagne le véhicule BMW M8 Hole-in-One.

Source: BMW GroupMartin Kaymer (-11 ans) s’est catapulté au sommet du classement au BMW International Open après un feu d’artifice de feux d’artifice sur le Back 9. Le jeune allemand Max Schmitt est également très fort. 13 000 visiteurs vivent une journée spectaculaire de golf et de rêve de la deuxième victoire allemande.Gaganjeet Bhullar réussit au BMW International Open au 17e fairway le rythme du tournoi: à partir de 179 mètres, l’Indien frappe avec un coup ein.München. La tribune du 18e green a tremblé lorsque Martin Kaymer (GER) a réalisé le huitième birdie de la journée et débutera demain avec une avance à deux temps lors du dernier week-end du BMW International Open. La seconde manche du club de golf München Eichenried a écrit d’autres histoires spectaculaires. Pour la première fois depuis 2010, le BMW Hole-in-One Award – cette année une BMW M8 Competition Coupé – a été remporté à Munich. Martin Kaymer, seul vainqueur allemand du BMW International Open (2008), laisse les fans de golf allemands de la seconde Titre de rêve. Malgré un départ lent avec deux bogueys sur les trois premiers trous, le double vainqueur majeur a bien tourné vendredi. Au plus tard le 12e vert, l’ambiance du public à Eichenried a finalement été surmontée, car le jeune homme de 34 ans einlochte est un bunker d’une quinzaine de mètres environ. Avec un total de huit succès vendredi, un tour 66 et un score total de onze sous la normale, Kaymer passe maintenant de la pole à la finale du week-end. “La compétition est forte, bien sûr, mais pour être parfaitement honnête, je suis mon plus grand rival”, a déclaré Kaymer. , “Une fois que vous avez mené, vous ne devriez pas regarder en arrière, regardez juste devant vous et jouez votre tournoi pour atteindre le score que vous avez défini pour jeudi.” Les poursuivants les plus proches de Kaymer dans la lutte pour le titre sont le Sud-Africain Christiaan Bezuidenhout. (-9, 2e place) et Kim Koivu de Finlande et Sebastian Soderberg (SWE, -8, T3.). Les champions en titre Matt Wallace, Lee Westwood (ENG, -7, T5), qui a triomphé il y a 16 ans, et Pablo Larrazábal (ESP, -6, T12), qui a remporté le trophée en 2011 et 2015, sont trois d’autres anciens vainqueurs du tournoi, bien positionnés avant le week-end.Aussi, Max Schmitt, qui, il y a deux ans, à la même place que le meilleur amateur, avait partagé la 59ème place, a inspiré ses supporters locaux. Le joueur de 20 ans n’est que professionnel depuis l’année dernière et a déjà joué jusqu’à la tournée européenne. Avec une manche libre de bogey aujourd’hui et un total de 137 coups (-7), Schmitt est cinquième à la mi-temps à la mi-temps – et avec une large poitrine en mouvement: “Confiance, d’entrer dans le match, correspond à ma nature. Généralement c’est comme ça, si je veux faire quelque chose, alors je le fais aussi. Cette semaine a été excellente jusqu’à présent, bien sûr. J’avais de très bons souvenirs de 2017 et j’étais donc très impatient de participer au tournoi. Pour moi, le BMW International Open est l’une des meilleures semaines de l’année. “Un vainqueur du BMW International Open 2019 est déjà certain: Gaganjeet Bhullar (IND, -4, T25) a inscrit un as sur le 17e fairway vendredi (par 3, 179 mètres). Le succès avec un fer-6 a valu à 31 ans un prix de rêve absolu: la BMW M8 Competition Coupé * d’une valeur de 193 880 euros, qui fête sa première mondiale la semaine prochaine dans la BMW Welt.BMW Max Kieffer, l’ami de la marque (GER) a réussi sur le 18e fairway un aigle après avoir joué son coup d’approche au bâton. Avec un tour de 67 et un score total de -4, le joueur de 28 ans occupe la 25e place. Sa conclusion était mitigée: “Je n’ai pas aussi bien joué hier ou aujourd’hui. Mais aujourd’hui, j’ai réussi à assez bien marquer. C’était beaucoup de hauts et de bas, mais j’ai réussi à ne pas être influencé par le score, ce qui est très important pour un golfeur “, a déclaré Kieffer. Outre Kaymer, Kieffer et Schmitt, les couleurs allemandes seront modifiées ce week-end par Marcel Schneider et Dominic Foos (tous deux -2, T48) représentés. Les choses étaient moins bonnes pour Sergio García (ESP, -1), Jhonattan Vegas (VEN, +1) et Marcel Siem (GER, +2), qui ont échoué à la coupe. Elle a déclaré: “Dans les derniers trous, en particulier à la 16 et 18, je viens de le laisser courir “, a déclaré Siem. “C’était deux super coupes de cheveux. Sur les 34 premiers trous des deux jours, j’ai trop réfléchi et je n’ai pas joué gratuitement. Je ne l’ai pas mis en marche toute la semaine. C’est un peu frustrant, bien sûr. Mais je pense que je suis sur la bonne voie. “

