Source: Russie – Bureau du procureur général

Aujourd’hui, le 21 juin 2019, Vitaly Novomlintsev, accusé d’avoir commis un crime en vertu de la partie 4 de l’art. 159 du Code pénal de la Fédération de Russie (fraude). Le 13 septembre 2018, le Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie avait adressé au ministère de la Justice de la République de Pologne une demande d’extradition de Novomlintsev, susceptible d’engendrer une amende d’un montant supérieur à 3 millions. 300 mille roubles. Pour cet argent, il a promis d’organiser la livraison de camions et de semi-remorques en provenance de la République fédérale d’Allemagne. Novomlintsev n’a pas rempli ses obligations et s’est caché avec de l’argent. A cet égard, Novomlintsev a été condamné, sa perquisition a été annoncée, une perquisition a été annoncée et une mesure préventive sous forme de détention a été prise. 2018 sur le territoire de cet état. Le 15 mai 2019, les autorités compétentes de la République de Pologne ont décidé de donner suite à la demande du Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie d’extrader Novomlintsev vers la Russie. se trouve sur le service d’information et de communication du Procureur général de la Fédération de Russie, “AETHER”, à l’adresse: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI