Source: Russie – Bureau du procureur général

Le bureau du procureur du district de Yasnogorsky, dans la région de Toula, a examiné en 2015 l’application de la législation en matière de logement pour les orphelins et les enfants laissés sans soins parentaux. non fourni. Les jeunes ont été forcés de vivre chez des amis ou de louer un logement.Selon ces faits, le bureau du procureur a demandé au tribunal de demander au ministre du Travail et de la Protection sociale de la région de Tula de fournir un logement aux orphelins. Les décisions du tribunal ont été entièrement satisfaites. Ces informations, ainsi que d’autres, sont disponibles sur le service d’information et de communication du Procureur général de la Fédération de Russie “AIR” à l’adresse suivante: efir.genproc.go v.ru

MIL OSI