French News: Des compétitions sur le sport appliqué au feu entre les filiales et organisations de PJSC Gazprom

Nouvelles des projets et des régions21 juin 2019, 12h20

Du 17 au 21 juin, des compétitions de sports appliqués au feu entre filiales et organisations de PJSC Gazprom ont eu lieu à Cheboksary sur la base de Gazprom Transgaz Nizhny Novgorod.

206 athlètes de 24 équipes ont participé à des compétitions d’entreprise. Les meilleurs ont été identifiés lors de trois types d’exercices: surmonter la course d’obstacles de 100 mètres, escalader l’échelle d’assaut et déployer les combats.Selon les résultats des trois journées de compétition, les vainqueurs ont été déterminés dans des épreuves personnelles et en équipe. «J’ai parcouru la distance en 15,72 secondes et je suis devenu le premier. Pavel Pervushin de Gazprom Transgaz Yugorsk a terminé deuxième, Alexey Sokolov de Gazprom Transgaz Tomsk troisième. Dans la discipline de classement par équipes, les places étaient réparties comme suit: 1re place – OOO Gazprom transgaz Iougorsk, 2e place – OOO Gazprom transgaz Tomsk, 3e place – OOO Gazprom transgaz Moscou.

Au départ dans la discipline “Assault ladder” sur 188 participants du concours. En finale, les juges ont révélé le meilleur. Ils étaient: 1ère place – Vladimir Sidorenko de OOO Gazprom transgaz Moscou (répète le record du monde – 12,56 secondes), 2e place – Konstantin Kurgansky de OOO Gazprom transgaz Yugorsk, 3ème place – Ruslan Khubetsov de OOO Gazprom dobycha Urengoy “. Dans l’épreuve par équipe de cette discipline “or” – l’équipe de OOO Gazprom transgaz Moscou, d’argent, OOO Gazprom transgaz Yugorsk, et de bronze, OOO Gazprom dobycha Urengoy.

Dans la discipline «Déploiement», les premières lignes de la table du tournoi étaient les suivantes: 1ère place – Gazprom dobycha Urengoy LLC, 2e place – Gazprom transgaz Yugorsk LLC, 3e place – Gazprom transgaz Stavropol LLC.

À la suite du cumul des points dans toutes les disciplines, le chef d’équipe était Gazprom Transgaz Yugorsk, le deuxième Gazprom Dobycha Urengoy et le troisième Gazprom Transgaz Moscou.

Référence Gazprom Transgaz Nizhny Novgorod est une filiale à 100% de PJSC Gazprom, qui transporte du gaz aux consommateurs de 15 régions des districts fédéraux de la Volga et du centre de la Fédération de Russie, dont le système de transport de gaz comprend plus de 13 000 km de gazoducs. 54 ateliers de compression, 284 unités de pompage de gaz, 371 stations de distribution de gaz, 2 stations de remplissage de gaz mobiles et 4 modules de remplissage de gaz sur des sites en ligne s département de production des principaux gazoducs. L’activité effective de la société est assurée par 24 succursales, dont 16 départements de production en ligne, le centre technique et d’ingénierie, le département de reprise d’urgence, le département de la logistique et des équipements, le département du transport technologique et des équipements spéciaux et le centre de formation et de production. Système de management environnemental ISO 14001: 2015. Le personnel de la société compte environ dix mille cinq cents employés. Le siège social est situé à Nijni-Novgorod. Des compétitions de sports d’incendie et de sports appliqués entre filiales et organisations de PJSC Gazprom ont eu lieu pour la huitième fois en 2019. Parmi les objectifs principaux de ces compétitions: développement et vulgarisation de sports d’incendie et appliqués, formation de qualités morales et volontaires élevées participants, l’échange d’expériences entre les équipes, l’entraînement des athlètes pour la participation à des compétitions nationales et internationales.Selon Gazprom Transgaz Nizhny Novgorod, des compétitions ont lieu pour la deuxième fois (auparavant en 2013 dans la ville de Nijni-Novgorod).

