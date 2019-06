French News: Discours du ministre d’Etat Niels Annen à l’occasion de la passation de l’Airbus A319 “Open Sky”

Source: Foreign Office – la parole est au rendez-vous – C’est pour moi un grand plaisir de vous accueillir aujourd’hui dans ma ville natale, Hambourg. C’est un grand honneur pour moi aujourd’hui d’assister à la conception du nouvel avion d’observation allemand A319 “Open Sky” avec Lufthansa au Lufthansa Technik AG à Hambourg La famille Lufthansa Technik était. J’ai aussi “hérité” de sa fascination pour les avions de toutes sortes. Mesdames et messieurs, nous attendons ce moment depuis longtemps. Déjà dans l’accord de coalition de 2013, la grande coalition a déclaré: “Nous voulons soutenir l’accord Open Sky par une plate-forme d’observation allemande.” Néanmoins, il a fallu jusqu’à présent acquérir un nouvel avion. Le contrat à ciel ouvert prévoit C’est un accord unique et efficace en matière de transparence et de renforcement de la confiance dans l’espace de l’OSCE, qui se distingue nettement de certains autres régimes de maîtrise des armements et de renforcement de la confiance, qui sont de plus en plus fragilisés ou remis en question. Le “ciel ouvert” permet des vols d’observation militaires mutuels sur leurs territoires depuis 2002 et permet de rester au courant de cette fête. Il est possible que Dabei joue un rôle important dans le fait que les vols de l’OH se déroulent toujours ensemble: l’état survolé a toujours posséder du personnel militaire à bord. Cela crée une confiance mutuelle et une acceptation des résultats.Le traité reste donc un instrument important et accepté de renforcement de la confiance pour tous les États participants. Depuis l’entrée en vigueur du contrat, près de 1500 vols ont été effectués au cours des 17 dernières années, et le “ciel ouvert” reste un élément fondamental du contrôle des armements en coopération, en particulier pour la République fédérale d’Allemagne, ce qui peut être un truisme. Mais, en particulier dans notre environnement de sécurité difficile actuel, les points suivants s’appliquent: La politique de contrôle des armes est un élément crucial d’une politique de sécurité efficace. Il renforce la transparence et la prévisibilité et réduit les risques et les perceptions erronées. Les nouveaux développements technologiques ont des conséquences sur les méthodes d’observation des avions OH. Même dans ce contexte, l’achat d’un nouvel avion OH allemand est très important et devrait contribuer de manière décisive à la sécurité en Europe. Cela nous donne, à nous et à nos partenaires, la capacité de mener à bien d’importantes missions à long terme dans le cadre du contrat «ciel ouvert». Je voudrais saisir cette occasion pour remercier les membres du sous-comité sur le désarmement, le contrôle des armements et la non-prolifération du Bundestag allemand, qui ont soutenu l’acquisition du nouvel avion dès le départ. Le ministère fédéral de la Défense, qui a travaillé en étroite collaboration avec le ministère fédéral des Affaires étrangères et le ministère fédéral des Finances sur ce projet et a rendu cet achat possible. , ont fait un travail compétent. Merci beaucoup. Enfin, me donnerez-vous la question de savoir quelle ville conviendrait mieux que Hambourg pour présenter cet avion au public? Vous avez sûrement déjà deviné la réponse: bien sûr que non. Hambourg n’est pas seulement la patrie de Lufthansa Technik, non, Hambourg se trouve également presque exactement au centre entre Vancouver et Vladivostok, les deux extrêmes de l’application du traité Open Sky! Merci.

MIL OSI