French News: Fonctionnaires en 2018: +7 000 en police et +9 200 en garderie

21 juin 2019

WIESBADEN – La multiplication des structures de garde policière et municipale a entraîné une croissance de l’emploi dans la fonction publique à la mi-2018. Selon les résultats préliminaires, l’Office fédéral de la statistique (Destatis) a annoncé à l’occasion de la Journée de la fonction publique le 23 juin qu’environ 4,8 millions de fonctionnaires travaillaient en Allemagne au 30 juin 2018. Cela représentait 60 500 personnes ou 1,3% de plus qu’un an plus tôt.

L’emploi a augmenté de 7 000 personnes (+ 2,2%) en un an. Après la croissance record de l’année précédente (7 200 personnes), il s’agit de la deuxième augmentation la plus importante depuis 20 ans. Cela est dû à l’augmentation du nombre de candidats à la fonction publique. Ces relations de formation ont augmenté de 27% à la mi-2018 par rapport à l’année précédente.

L’augmentation des effectifs des garderies municipales, en cours depuis des années, s’est poursuivie jusqu’à la mi-2018 (+9 200 personnes ou + 4,4% par rapport à l’année précédente). Au cours des 10 dernières années, le nombre d’éducateurs a fortement augmenté pour atteindre un total de 221 300 (+84 700 ou + 62%).

