French News: Green Fisher: “Attention, trou d’été!”

Source: Boerse Frankfurt21. Juin 2019. FRANKFURT (Bourse de Francfort). Le taux de rendement actuel en Allemagne marque un nouveau creux record de -0,34%, les taux d’intérêt sont également en baisse aux États-Unis, les marchés boursiers ont été quelque peu désorientés ces derniers mois – en juin 2019, seules les températures sont sûres augmente. Dans cet environnement de marché, le sentiment des investisseurs reste réservé et refroidi. Qu’est-ce qui nous attend dans les mois à venir: le trou d’été si souvent cité ou au moins une phase chaude des marchés? Quels nouveaux rebondissements dans le différend commercial entre la Chine et les États-Unis vont-ils amener l’été? Vous pouvez aussi bien deviner ce que Donald Trump tweetera ensuite. Cependant, il est certain que le ralentissement du commerce mondial ne sera pas aussi facile. Les droits de douane importés garantissent l’essor du commerce avec les pays tiers et la croissance des volumes d’échanges mondiaux. Les gros titres inquiétants ne faiblissent pas, mais montrent aussi obstinément que la robustesse de l’économie mondiale est sous-estimée encore et encore. L’été va-t-il enfin clarifier le Brexit? En attendant, les attentes pour une solution rapide et pragmatique ne sont plus élevées. La suspension politique est un fardeau pour les marchés! D’innombrables entreprises seraient plus que bienvenues si ce facteur d’insécurité était enfin éliminé! Cependant, les fondamentaux européens robustes confirment que le Brexit n’est en aucun cas une menace réelle pour le marché haussier actuel. Comment les banques centrales réagiront-elles dans les mois à venir? Quelles que soient les décisions prises par la Fed ou la BCE en matière de réduction des taux d’intérêt, il est peu probable que les banques centrales prennent des mesures inattendues qui placeraient les investisseurs sur un pied d’échec. pris. Dans le contexte du débat public, le niveau des taux d’intérêt des obligations d’État américaines a considérablement diminué – il est donc certain que l’attrait relatif des marchés boursiers sera prononcé dans un avenir proche. Le “trou d’été” va sûrement se remplir facilement. Avec des peurs connues sous un nouveau visage, des tweets qui tranchent les cheveux et – qui sait? – peut-être avec des progrès dans les négociations sur le Brexit. Quoi qu’il en soit, il est certain que l’économie mondiale continuera d’être plus robuste pendant les mois d’été que ne le pensent la majorité des investisseurs. La patience et la discipline continuent d’être des vertus souhaitables pour les phases volatiles du marché haussier intact. Les investisseurs doivent donc garder la tête froide – ce n’est pas la pire stratégie pour les journées chaudes à venir. Vous pouvez consulter gratuitement les perspectives actuelles du marché financier de Gruener Fisher Investments à l’adresse www.gruener-fisher.de.

À propos de l’auteur Thomas Grüner est fondateur et vice-président du conseil en gestion de la propriété Green Fisher Investments. Son partenaire, Ken Fisher, est un chroniqueur de Forbes depuis plus de 30 ans et a averti en mars 2000 à temps pour l’éclatement de la bulle de la nouvelle économie. Ken Fisher figure parmi les 400 Américains les plus riches et se classe au 211e rang du classement actuel de Forbes, tandis que Fisher Investments gère actuellement plus de 65 milliards de dollars. Auteur encore, pas les éditeurs de boerse-frankfurt.de. Son contenu est sous la seule responsabilité de l’auteur.

