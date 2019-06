French News: Jour de l’intérêt général – Internet rapide est l’intérêt général moderne

Source: CDU-CSU

21/06/2019

Les services municipaux d’intérêt général créent des conditions de vie égales en ville et à la campagne

Le 23 juin 2019, comme chaque année, se déroule la journée d’intérêt général. Le président du groupe de travail sur la politique municipale du groupe parlementaire CDU / CSU au Bundestag allemand Christian Haase explique:

“L’Allemagne n’est pas que de grandes métropoles et des centres urbains. Plus de la moitié des Allemands vivent à la campagne. Les zones rurales sont les centrales de l’Allemagne, où siègent la classe moyenne, les champions cachés et notre pouvoir économique. L’un des principes de notre coexistence réside dans l’équivalence des conditions de vie en ville et à la campagne. Les services municipaux d’intérêt général y contribuent de manière significative.

Nous remercions expressément les plus de 260 000 employés d’entreprises municipales qui travaillent quotidiennement avec passion et expertise aux populations locales. Ils assurent la qualité de la vie et permettent à l’Allemagne de continuer à fonctionner. La performance des employés des entreprises municipales sera au centre des préoccupations le 23 juin. Il est bon que l’Association des entreprises municipales (VKU) célèbre la Journée de l’intérêt général depuis 2017 lors de la Journée internationale des services publics des Nations Unies, attirant ainsi l’attention du public sur les réalisations des entreprises municipales un jour par an.

Approvisionnement en eau et en énergie, élimination des déchets, transports en commun, écoles et hôpitaux – l’Allemagne travaille parce que tous ses habitants ont accès aux services d’intérêt général. Nous devons également renforcer cela à l’avenir. Investir dans les zones rurales, c’est investir dans l’avenir.

Au 21ème siècle, une connexion Internet rapide est tout aussi un service d’intérêt général. Dans notre monde numérisé, la connexion Internet détermine de plus en plus l’emplacement. Pour les champions cachés des zones rurales, Internet rapide est une condition essentielle. Les infrastructures numériques renforcent la position de l’Allemagne et garantissent une qualité de vie élevée. L’Allemagne a besoin d’une infrastructure nationale de fibres optiques pour assurer des conditions de vie égales en ville et à la campagne. Toutes les personnes dans toutes les régions doivent avoir accès à Internet rapide. Une infrastructure numérique efficace nécessite également une expansion nationale de la 5G. Le nouveau standard mobile doit être disponible partout dans le futur. “

