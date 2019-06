French News: L. Gumerova a tenu la cérémonie de remise des prix aux gagnants des concours de création de l’école pour enfants surdoués “PatriUm”

Source: Russie – Conseil de la fédération

Le sénateur a rencontré des écoliers de régions russes qui ont participé au projet Enfants surdoués.

Premier vice-président du Comité de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil de la fédération, une représentante de l’organe exécutif du gouvernement de la République de Bachkirie, Liliya Gumerova Gumerova, une représentante de l’organe exécutif du gouvernement de la République de Bachkirie, s’est réunie au Conseil de la Fédération avec les diplômés de l’école d’été “PatriUm”. Du 19 au 21 juin, Moscou a accueilli plus de 100 écoliers parmi les plus actifs et les plus talentueux de 36 régions de Russie.

Le sénateur a souligné que le talent, l’énergie et les capacités créatrices des jeunes sont l’une des principales conditions du succès et du développement décisif de la Russie. Dans son discours à l’Assemblée fédérale, Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, a déclaré que les jeunes et les enfants avaient la possibilité d’oser, de réaliser leurs rêves, de s’enrichir, de profiter de leur famille et de leur pays, a rappelé le parlementaire. «À cet égard, PatriUm School est un événement culturel et éducatif unique visant à découvrir les talents des enfants surdoués et à développer leurs capacités créatrices», a déclaré Lilia Gumerova.

Selon le parlementaire, la jeune génération créative est capable de générer de nouvelles idées et reste la principale ressource pour le développement de la Russie. “Je pense que parmi vous se trouvent les futurs dirigeants de notre pays – de grands scientifiques, des enseignants avec une lettre capitale, des hommes d’affaires et des ministres”, a noté le législateur.

Talent, énergie, capacités créatrices des jeunes – une des conditions essentielles du succès et du développement décisif de la Russie

Lilia Gumerova a souligné qu’un travail actif était en cours non seulement pour identifier les talents, mais également pour accompagner davantage les enfants et les jeunes surdoués. «Il est important non seulement de pouvoir trouver des enfants talentueux, mais aussi d’apprendre à les accompagner jusqu’à ce qu’ils deviennent, de suivre leur destin, de les aider dans la mise en œuvre de leurs projets et développements. Il est nécessaire que les responsables des sujets de la Fédération s’intéressent au sort de chaque enfant surdoué dans leurs régions », a conclu la sénatrice. Les métiers du designer du futur “,” Art Therapy. ” Les enfants ont appris les avantages de l’arithmétique mentale et ont visité le musée national des beaux-arts. A.S. Pouchkine a rencontré des personnes intéressantes issues de différents domaines professionnels.Le projet a déjà été mis en œuvre à deux reprises sur le portail Internet «Enfants surdoués» en 2017 et 2018. dans le cadre de la subvention du président de la Fédération de Russie. Cette année, le projet a de nouveau été soutenu par le chef de l’Etat, qui s’est entretenu avec les enfants participants à l’école d’été “PatriUm” sur le thème “Qu’est-ce que le bonheur?”. Les écoliers ont partagé leur point de vue sur la manière de devenir heureux eux-mêmes et de rendre le monde encore meilleur.A la fin de la réunion, une cérémonie de remise des prix a été organisée pour les enfants lauréats de concours de création. Un représentant de la Fondation pour les subventions présidentielles, Ayun Dashinimaeva, a également assisté à l’événement.

