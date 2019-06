French News: La délégation russe a participé à la 83e session plénière du GRECO et à la conférence consacrée au vingtième anniversaire du GRECO.

Source: Russie – Bureau du procureur général

La 83e réunion plénière du Groupe d’États contre la corruption (GRECO) s’est tenue à Strasbourg, à laquelle a assisté une délégation russe présidée par le Premier Procureur général adjoint de la Fédération de Russie, Alexander Buksman. Secrétaire du Conseil de l’Europe Thorbjørn Jagland, Président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) Lilian Marie Pasquier, représentants d’organismes internationaux faisant autorité tions (y compris l’ONU et l’OSCE), les ministres de la Justice et d’autres représentants de haut niveau des Etats – membres du GRECO. Les visiteurs de la conférence ont souligné l’importance du travail du GRECO, l’utilité et la portée de ses recommandations pour la mise en œuvre des politiques anticorruption des États, ont souligné le rôle croissant de cette organisation dans l’élaboration des normes internationales de lutte contre la corruption. le problème de la corruption requiert la plus grande attention de tous les Etats membres du GRECO. Et dans un certain nombre de pays européens, la qualité des mesures anti-corruption est en baisse. À cet égard, le Président du GRECO, Marin Mrechela, a déclaré qu’un nombre important de pays continuait à ignorer les recommandations du GRECO et à appliquer une procédure de suivi renforcé destinée aux contrevenants. lutte contre la corruption dans les pays membres et dans la coordination de la coopération internationale en matière de lutte contre la corruption. seuls organes qui devraient être indépendants et indépendants des autres autorités; sur l’opportunité de développer plus avant des mécanismes qui permettraient au GRECO de réagir plus rapidement aux tendances négatives dans le développement de la législation anticorruption et de l’application de la loi dans les États membres; indicateurs de niveau de lutte contre la corruption: lors de la séance plénière, le deuxième rapport complémentaire sur la mise en œuvre du La Fédération de Russie recommande le GRECO dans le troisième cycle d’évaluation sur les thèmes «Criminalisation de la corruption» et «Transparence du financement des partis politiques». Avec l’adoption de ce rapport, le troisième cycle d’évaluation concernant la Fédération de Russie est achevé et les procédures de suivi pertinentes par le GRECO sont abandonnées. la publication du rapport en russe sera réalisée simultanément à sa publication en anglais et en français sur le site officiel du GRECO. Le deuxième rapport complémentaire sur la mise en œuvre des recommandations du GRECO par la Fédération de Russie lors du troisième cycle d’évaluation sera publié sur le site web officiel du Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie sur Internet. à l’adresse: efir.genproc.gov.ru

