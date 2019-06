French News: La musique doit aller dans des endroits “scandaleux”

Source: CDU-CSU

Renforcer la scène musicale dans les zones rurales

La porte-parole culturelle et politique du groupe parlementaire CDU / CSU, Elisabeth Motschmann, et la reporter du groupe parlementaire CDU / CSU pour la musique, Yvonne Magwas, commentent demain la “Journée de la musique” qui se tiendra dans tout le pays:

Motschmann: “La musique a un pouvoir unificateur unique et merveilleux. Cela peut toucher les cœurs et rassembler les gens partout dans le monde. Nous voulons que beaucoup de gens le sachent. Pas seulement dans notre pays, mais surtout à la campagne. Par conséquent, à partir de cette année, nous promouvons également de nombreux projets musicaux dans les zones rurales, tels que le projet “Landmusik”. Les métropoles restent un pilier important de la haute culture musicale, mais nous devons aller avec une bonne offre musicale plus qu’avant dans les domaines les plus divers. Pour cela, nous pouvons miser sur le volontariat local et saisir l’opportunité d’amener les jeunes au-delà des arrêts de bus. “

Magwas: “L’Allemagne possède un riche patrimoine musical et une forte scène musicale contemporaine. La densité et la diversité des orchestres, des choeurs et des opéras sont uniques au monde. En outre, nous avons une scène jazz, rock et pop animée et plus de sept millions de personnes jouent de la musique pendant leur temps libre ou font du bénévolat dans des clubs et des initiatives. Nous pouvons être fiers de cela. Parce que la musique favorise le développement des compétences cognitives et sociales et est capable de déplacer et de connecter les personnes et les cultures au-delà de la langue. Nous devrions continuer à utiliser et à promouvoir ce pouvoir d’intégration de la musique à une époque où les forces centrifuges sociales grandissent. Avec la devise “faire de la musique – montrer l’attitude – la cohésion. Europe. Diversité “, la Fête de la musique de cette année envoie un signal fort en faveur de plus de tolérance et de coopération humaine et sociale. C’est un bon signal!

En utilisant le groupe parlementaire CDU / CSU, le gouvernement fédéral soutient la scène musicale locale avec une gamme de programmes, promouvant ainsi les talents artistiques de haut niveau ainsi que la scène musicale amateur. Il est bon que nous ayons presque doublé le budget du Fonds pour la musique, le programme de financement destiné aux projets de tous les genres de musique contemporaine. Malheureusement, l’évaluation du programme montre qu’il y a encore trop peu de demandes de subvention provenant de zones rurales. Ici, il est nécessaire de faire un suivi, de sorte qu’en plus des projets classiques et jazz des métropoles et de la culture de la largeur, par exemple: la fanfare du village, vient au cours. “

