French News: La victoire électorale du PPE est une mission de diriger l’UE

Le “programme stratégique” donne une impulsion importante pour les cinq prochaines années. Nous nous félicitons des objectifs concrets du programme relatifs à la protection du climat, qui devraient être atteints sur les plans économique et social. En outre, toutefois, l’Europe a besoin de toute urgence de davantage de décisions à la majorité dans les domaines des affaires étrangères et de la sécurité. Ici, nous devons accélérer le processus. “

Toute personne qui prend la démocratie au sérieux au niveau européen doit reconnaître le rôle de leader du PPE pour les cinq prochaines années: le PPE ne représente pas de loin la majorité des parlementaires au Parlement européen. Il a reçu le plus grand nombre de voix dans la plupart des États membres, représentant les Européens du Nord, du Sud, de l’Est et de l’Ouest, plus que toute autre famille de partis.

“Pour l’Europe, il est regrettable que les chefs d’État et de gouvernement ne puissent se mettre d’accord sur l’occupation des plus hauts bureaux de l’UE. Tout retard signifie une perte de temps au moment où l’Europe a besoin d’un leadership viable. Compte tenu de la victoire électorale du parti populaire européen aux élections au Parlement européen à la fin du mois de mai, il est également totalement incompréhensible que l’accord soit encore à venir.