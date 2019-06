French News: Le ministre des Affaires étrangères Maas à l’occasion de la réunion de coordination informelle sur le Soudan

Source: Ministère fédéral des Affaires étrangèresNous avons besoin d’une solution pacifique à la crise actuelle au Soudan. C’est une bonne chose qu’aujourd’hui, nous ayons réussi à réunir d’importants partenaires internationaux et régionaux à Berlin pour coordonner nos efforts. Nous devons éviter de nouveau la violence et l’escalade et faire entendre la voix de la population. Une issue politique ne peut exister que si Conseil militaire à retourner à la table des négociations. Nos efforts doivent viser à soutenir cette voie. L’Union africaine joue un rôle de premier plan dans les efforts de médiation: aujourd’hui, ses partenaires internationaux et régionaux du Ministère des affaires étrangères se sont réunis pour une réunion de coordination informelle afin de débattre de la situation, comme la médiation en cours et le processus de transition durable peut être pris en charge.

