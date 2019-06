French News: Le Premier ministre à Bruxelles: nous nous soucions des intérêts de la Pologne

Se référant au blocage par la Pologne des dispositions de l’UE sur la neutralité climatique, le Premier ministre a estimé qu’il s’agissait d’un élément de lutte, entre autres pour des coûts d’énergie inférieurs. Vous pouvez demander s’il serait juste d’imposer des coûts supplémentaires à nos citoyens et à nos entreprises, sans fournir de précisions – a déclaré le chef du gouvernement. Il est important de savoir comment les coûts seront compensés pour les pays qui doivent transformer l’énergie et l’industrie – a-t-il ajouté. Le chef du gouvernement a souligné que la Pologne commençait sur cette question à un niveau complètement différent de celui des pays riches de l’Occident. Le gouvernement polonais maintient sa position et souhaite des solutions détaillées concernant la transformation avant que de nouveaux objectifs climatiques ne soient adoptés.Le Premier ministre a également annoncé l’adoption de l’agenda stratégique, qui fournit des orientations pour l’UE pour les cinq prochaines années. Cela comprend L’approfondissement du marché commun, qui met l’accent sur la libre prestation de services, la lutte contre la fraude fiscale au niveau de l’Union européenne ou la transformation énergétique équitable. Il doit y avoir un consensus de tous les États pour apporter des changements à ce sujet. Il n’y a aucune possibilité de réinstallation forcée, a-t-il déclaré.

