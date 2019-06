French News: Le Premier ministre Mateusz Morawiecki au sommet de l’UE

Source: Président de la Pologne en polonais

Dans la deuxième partie du Conseil européen, les rôles les plus importants au sein de l’UE ont été examinés. La discussion sur ce sujet a été officiellement lancée lors du sommet de fin mai. La chose la plus importante est de savoir quels points de vue et positions seront présentés par les nouveaux candidats. Nous dépendrons de leur soutien – a déclaré le chef du gouvernement polonais en évoquant la sélection des candidats aux nouveaux chefs de la Commission et du Conseil européen. Il a ajouté que la position du groupe Visegrad était cohérente à cet égard. Avant le sommet, une réunion de coordination des premiers ministres de la Pologne, de la République tchèque, de la Slovaquie et de la Hongrie a eu lieu. cette matière. Le Conseil européen a également discuté de la stratégie à long terme pour le climat que l’UE adoptera d’ici 2020. Conformément aux dispositions existantes du Conseil, l’Union européenne devrait atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre au deuxième semestre de l’année. Dans les conclusions adoptées mercredi, ce principe est resté inchangé: à l’heure actuelle, l’accord de Paris sur le climat définit des objectifs contraignants en matière de climat. Du point de vue de la Pologne, il est très important que les conditions relatives aux éventuels mécanismes de compensation pour les États membres soient définies avec précision, a souligné le chef du gouvernement polonais. Kariņšem, Premier ministre estonien, Jürim Ratas, et le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, ont signé une déclaration politique sur le soutien à la synchronisation des systèmes électriques des États baltes avec le système électrique du continent européen, en prolongement de l’accord conclu en juin dernier. L’accord signé par la Pologne est une expression de solidarité avec les États baltes. Il s’inscrit dans les actions du gouvernement polonais visant à accroître la sécurité énergétique en Europe centrale et orientale.

MILES DE L’AXE