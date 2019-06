French News: Les appels au meurtre doivent être punis

Source: CDU-CSU

21/06/2019

La faction syndicale appelle à une action cohérente contre les appels au meurtre

Après l’assassinat du président du district de Kassel, Walter Lübcke, de nouvelles menaces de mort ont été proférées contre des hommes politiques allemands. La faction de l’Union appelle à une répression contre les responsables de ces menaces.

Dans la faction Union, le meurtre de Kassel a semé la consternation et la tristesse. “Le présumé assassinat motivé par la droite de Walter Lübcke a été profondément choqué”, a déclaré le Bundestag. “Nos autorités de sécurité travaillent d’arrache-pied pour clarifier les faits.” Le comité de l’intérieur du Bundestag sera informé lors de sa prochaine réunion de l’état d’avancement de l’enquête.

Walter Lübcke n’était pas le seul à avoir reçu des menaces de mort – encore et encore. Henriette Reker, maire de la ville de Cologne, est également menacée. Une fois, elle a échappé à la mort lors d’une tentative d’assassinat: lors de la campagne électorale de 2015, un homme l’a poignardée à un jour de campagne avec un couteau dans la gorge. Reker a ensuite été mortellement blessé et a dû être opéré. Le coupable: de la bonne scène. Comme dans l’affaire Lübcke.

Les réseaux sociaux jouent un rôle important

“Malheureusement, le meurtre commis dans certaines parties des réseaux sociaux a suscité non seulement une méchanceté méprisable, mais il a précédé cet acte, mais il est également menacé de mort contre d’autres hommes politiques”, s’inquiète Mathias Middelberg, porte-parole national de CDU et de la CSU au Bundestag allemand. Extrêmement extrême, il va sur la plate-forme Facebook – il passe à peine un jour où les utilisateurs ne menacent pas les politiciens ou les factions. Si vous examinez de plus près ces profils d’utilisateurs, ils sont généralement en majorité des sympathisants du spectre de la main droite. Il semble souvent que toutes les inhibitions soient réduites à néant, rapportent les responsables de communauté de la faction Union, qui répondent quotidiennement aux commentaires des utilisateurs sur la page de la faction.

Épisode de Hatespeech et Fakenews

Les chercheurs en extrémisme attribuent à l’AFD le blâme de ce ton plus que brutal. “D’après de nombreuses études, la politique a une influence énorme sur le sentiment de sécurité et la compréhension de la démocratie des citoyens”, a déclaré Daniel Köhler, directeur de l’Institut allemand de radicalisation (GIRDS), dans un entretien avec Cicero. “Le langage désobligeant de partis tels que l’AfD ou le NPD à propos des réfugiés peut causer de l’inquiétude, mais aussi le sentiment que quelqu’un devrait faire quelque chose.” Pour parler franchement: qui appelle à la violence ou même au meurtre ou approuve de tels actes est punissable et doit être tenu pour responsable. “

