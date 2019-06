French News: Les propositions du Forum des innovations sociales seront mises en œuvre dans l’intérêt du développement social accéléré du pays – G. Karelova

Source: Russie – Conseil de la fédération

À Moscou, le IIIème Forum des innovations sociales régionales a achevé ses travaux.

La dernière séance plénière du IIIe Forum de l’innovation sociale des régions sur le thème «Technologies de rupture dans le développement innovant du social: Synergie, technologies, solutions» s’est tenue à Moscou sous la présidence de la vice-présidente du Conseil de la fédération, Galina Karelova. KarelovaGalina Nikolayevna, représentante de l’organe exécutif du gouvernement de la région de Voronej

Voir aussi

Le vice-président du Conseil de la fédération a noté que les principaux thèmes du forum étaient le rôle des projets nationaux dans la percée du développement de la sphère sociale, les projets et technologies innovants dans le développement social, l’inclusion d’ONG et d’entreprises à vocation sociale dans la mise en œuvre de projets nationaux. Dans le cadre du forum, des discussions de fond, des master classes et des séances de coaching ont eu lieu. «Au total, plus d’une centaine d’événements ont eu lieu», a déclaré Galina Karelova. Le Forum a présenté le Programme détaillé pour le développement des territoires ruraux, Moscou a présenté ses projets avant-gardistes, a déclaré le vice-président du Conseil de la Fédération.

Galina Karelova Selon Galina Karelova, le Forum a déjà produit des résultats concrets. Des dizaines d’accords de coopération et de partenariat entre régions, entreprises et ONG pour la mise en œuvre de grands projets d’infrastructures sociales ont été signés. Par exemple, un accord a été conclu pour la construction d’une école polyvalente avec une étude approfondie de plusieurs sujets pour 1 125 élèves de la ville de Nyagan, dans le district autonome des Khanty-Mansi, où un environnement universel et sans obstacles sera créé. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, les investisseurs privés prévoient d’investir plus d’un demi milliard de roubles.

Grâce au format ouvert, plus de 30 000 personnes ont rejoint le forum.

«Nous sommes heureux que notre forum ait intéressé un grand nombre de personnes attentionnées. Grâce au format ouvert, plus de 30 000 personnes ont rejoint le Forum, parmi lesquelles des généralistes, des entrepreneurs, des experts et des citoyens actifs. Tous les sujets de la Fédération de Russie ont participé à ses événements. Pour la première fois, nos partenaires étrangers – des experts et scientifiques européens, américains et étrangers proches – ont participé au forum “, a déclaré Galina Karelova. “- a déclaré le législateur. Le vice-président du Conseil de la fédération s’est dit confiant que la popularité croissante du Forum des innovations sociales régionales, non seulement en Russie, mais également à l’étranger, lui permettrait de devenir une plateforme de discussion internationale efficace dans le domaine du développement social à l’avenir. dans l’intérêt d’un développement social innovant accéléré du pays. «La mise en œuvre de tâches de grande envergure définies dans des projets nationaux ne peut être réalisée que par des efforts communs. L’Etat, la société et les entreprises devraient travailler en une seule et même équipe », a déclaré Galina Karelova. Valery Ryazansky Ryazan, président du Comité de la politique sociale du Conseil de la politique sociale, Valery Vladimirovich Ryazan, représentant de la région de Koursk, a déclaré ils ont commencé à faire confiance aux citoyens. «En peu de temps, ils ont réussi à obtenir certains résultats, y compris dans le domaine des innovations sociales», a déclaré le sénateur. Vladimir Petrosyan, chef du Département du travail et de la protection sociale de la population de la ville de Moscou, a présenté de nouvelles approches, technologies et modèles de la politique sociale de la capitale. «Le système repose sur deux principes de base: la division des citoyens en catégories pour la fourniture de mesures de protection sociale et une approche déclarative pour la fourniture de mesures de soutien social. En préservant le principe déclaratif, nous devons prendre des mesures proactives pour identifier les citoyens réellement nécessiteux “, a déclaré le ministre. À l’issue des discussions, les participants au forum ont formulé des recommandations finales à l’Assemblée fédérale de Russie, au gouvernement de la Fédération de Russie. Le conseiller du président de la Fédération de Russie, Alexander Levitskaya, directeur général de l’Agence pour les initiatives stratégiques visant à promouvoir les nouveaux projets Svetlana Chupsheva, physicienne théoricienne, connaît un vif succès Izioor de physique théorique et de concepts modernes de l’univers, Michio Kaku, célèbre écrivain américain Dan Buttner, représentants d’organismes gouvernementaux fédéraux et régionaux, d’organisations à but non lucratif à vocation sociale, de communautés scientifiques et d’experts et du mouvement bénévole

MIL OSI