French News: L’OIT adopte une convention contre la violence et le harcèlement au travail

Source: Ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales À la conférence de cette année de l’Organisation internationale du Travail (OIT) à Genève, un accord a été adopté aujourd’hui pour mettre fin à la violence et au harcèlement sur le lieu de travail. Le ministre fédéral du Travail, Hubertus Heil, a déclaré ceci: Il s’agit de la première convention au monde offrant aux travailleurs une protection de grande envergure contre de telles attaques.

Avec le passage de cette importante convention, le 100e anniversaire de l’OIT montre qu’elle est capable d’agir et de réagir rapidement et efficacement aux grands défis mondiaux. Dans le contexte du débat mondial #metoo, l’OIT a maintenant créé un instrument efficace au niveau des Nations Unies. La violence et le harcèlement sur le lieu de travail sont interdits et opposés. L’Allemagne est attachée à cela et s’attaquera à une ratification rapide de la Convention. Le large soutien des partenaires sociaux à la convention est très utile pour la mise en œuvre mondiale.

L’accord adopté ne couvre pas seulement la protection des personnes touchées sur le lieu de travail, mais agit également, par exemple, dans les missions, les événements liés au travail et les communications écrites. Il prévoit un large éventail d’actions d’enquête et de mesures correctives pour enquêter sur des incidents de violence et de harcèlement, telles que des mécanismes de réclamation, des mécanismes de règlement des différends et des procédures judiciaires. En outre, des mesures de soutien complètes sont promises aux victimes. Elles vont des soins médicaux aux services sociaux en passant par les conseils et l’assistance juridiques.La convention entre en vigueur 12 mois après la ratification de deux États membres. Une recommandation a été adoptée avec la convention pour aider les 189 États membres de l’OIT à appliquer la convention À propos de l’Organisation internationale du Travail (OIT): L’Organisation internationale du Travail est une agence spécialisée des Nations Unies qui établit des normes minimales mondiales dans le monde du travail. Les décisions sont prises non seulement par les gouvernements, mais également par les syndicats et les employeurs du monde entier.

